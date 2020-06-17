Румменигге: «„Бавария“ блестяще провела второй круг, несмотря ни на что»

Председатель правления «Баварии» после победы над «Вердером» (1:0) в 32-м туре Бундеслиги поздравил мюнхенский клуб с завоеванием чемпионства.

Я хотел бы от всего сердца поздравить команду, нашего главного тренера Ханси Флика и его тренерский штаб с победой в чемпионате Германии. Этот сезон, безусловно, прошёл при особых обстоятельствах, которые никто не желал и, будем надеяться, больше никогда не переживём. Ханси Флик, его тренерский штаб и вся команда, несмотря на эти тяжёлые обстоятельства, провели блестящий второй круг, что нашло своё отражение не только в победах, очках и большом количестве голов, но и в их манере игры. Мы хотели подарить нашим болельщикам титул и в то же время порадовать атакующим футболом. Это нам удалось. «Бавария» заслуженно стала в восьмой раз подряд чемпионом Германии.