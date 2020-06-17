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Румменигге: «„Бавария“ блестяще провела второй круг, несмотря ни на что»

17 июня 2020, 02:01
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы над «Вердером» (1:0) в 32-м туре Бундеслиги поздравил мюнхенский клуб с завоеванием чемпионства.

Я хотел бы от всего сердца поздравить команду, нашего главного тренера Ханси Флика и его тренерский штаб с победой в чемпионате Германии. Этот сезон, безусловно, прошёл при особых обстоятельствах, которые никто не желал и, будем надеяться, больше никогда не переживём. Ханси Флик, его тренерский штаб и вся команда, несмотря на эти тяжёлые обстоятельства, провели блестящий второй круг, что нашло своё отражение не только в победах, очках и большом количестве голов, но и в их манере игры. Мы хотели подарить нашим болельщикам титул и в то же время порадовать атакующим футболом. Это нам удалось. «Бавария» заслуженно стала в восьмой раз подряд чемпионом Германии.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июня 2020 в 08:05
Ситуация в топ-чемпионатах в последнее десятилетие активно намекает на возрождение G-14 и Суперлигу.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня 2020 в 07:49
Особенно хорошо после паузы с короновирусом.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня 2020 в 05:39
Нет у них соперников в Германии
КЭТиК
КЭТиК
17 июня 2020 в 05:25
Мало кто сомневался в их победе.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня 2020 в 02:11
Жаль что конкуренты сдулись слишком рано.
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