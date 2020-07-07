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Жиго: «Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы»

07 июля 2020, 10:41

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго оценил успехи московской команды в нынешнем сезоне. 

Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура.

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Не Ярцев
Не Ярцев
07 июля в 20:24
...ты о чём, милай??????????...хватит болтать, упыри...нет вам доверия - всё вышло!
mordvin60
mordvin60
07 июля в 15:09
Думаете, Цорна убрали теперь покатит?
Yurza
Yurza
07 июля в 11:15
Трофей и спартак давно не дружат.
1-й парень
1-й парень
07 июля в 11:03
Зачем спартаку еврокубки? Там же Брага может быть опять.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 10:47
Тяжко будет Спартаку. Зенит свои задачи в ЧР решил и перед полуфиналом может дать отдохнуть ключевым игрокам. Спартаку же надо упираться до последнего, иначе можно остаться без ЕК.
beefs
beefs
07 июля в 10:44
Какой кубок, будьте реалистами...
shlomo
shlomo
07 июля в 10:43
Пусть будет хороший и честный матч..
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