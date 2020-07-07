Жиго: «Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы»

Защитник «Спартака» оценил успехи московской команды в нынешнем сезоне.

Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура.