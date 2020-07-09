ГлавнаяНовости

Бывший тренер сборной СССР Сальков скончался на 84-м году жизни

09 июля 2020, 17:29

Бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА, в котором Сальков ранее занимал должность спортивного директора.

Также специалист был известен по работе в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР. В 1988 году сборная завоевала золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, а также работал главным тренером в донецком «Шахтере», московском «Торпедо», волгоградском «Роторе» и сборной Узбекистана. Завоевал с «Шахтером» серебряные медали чемпионата СССР 1975 года и бронзовые 1978 года. Привел «горняков» к победе в Кубке Украины в 1995 году, «Ротор» — к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.

Все новости
Яя Туре тренируется с клубом из 4-го дивизиона Англии «Лейтон Ориент»
24 июля ФотоКомментарии5
Ушёл из жизни бывший игрок МЮ
17 июля
Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни
11 июля
СлухиЛавесси может возобновить карьеру ради своего сына
10 июля Комментарии6
Покинул семью ради «Барселоны». Самые тяжкие дни Андреса Иньесты в «Ла-Масии»
07 июляРоман Денисов в блоге Сухой листКомментарии1
ОфициальноНа Троекуровском кладбище установили памятник Черенкову
28 июня ФотоКомментарии13
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100