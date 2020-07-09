Бывший тренер сборной СССР Сальков скончался на 84-м году жизни

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09 июля 2020, 17:29

Бывший тренер сборной СССР по футболу скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА , в котором Сальков ранее занимал должность спортивного директора.

Также специалист был известен по работе в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР . В 1988 году сборная завоевала золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, а также работал главным тренером в донецком «Шахтере», московском «Торпедо», волгоградском «Роторе» и сборной Узбекистана. Завоевал с «Шахтером» серебряные медали чемпионата СССР 1975 года и бронзовые 1978 года. Привел «горняков» к победе в Кубке Украины в 1995 году, «Ротор» — к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.