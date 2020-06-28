«Никогда не говори никогда». Роббен решил возобновить карьеру в родном клубе

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сегодня, 10:56

«Соккер.ру» о решении знаменитого голландца вернуться на поле.

В субботу 36-летний Арьен Роббен объявил о подписании контракта с «Гронингеном». Футболист, не игравший целый год, возвращается на футбольное поле. Полузащитник на официальном сайте клуба заявил:

Не знаю, что из этого получится, но я мечтаю снова сыграть за «Гронинген». Усиленно работаю над этим.

То, что Арьен задумал нечто интересное, стало ясно ещё в конце мая, когда голландец появился на базе «Баварии». Появился не просто так, не из-за приступа ностальгии по клубу, где отыграл добрый десяток лет. Арьен интенсивно тренировался. Сразу поползли слухи о его возможном возвращении в мюнхенский клуб. Роббену даже пришлось выступить с опровержением:

Нет, в «Баварию» я возвращаться не планирую.

Ответил на один вопрос, но породил другой. Если не в «Баварию», то куда?

Пресса обратила внимание на спортивную форму голландца. Не игравший почти год Арьен выглядел так, будто не было этой паузы. Худощавый, подтянутый, быстрый. Сразу вспомнился другой голландский отставник — Уэсли Снейдер, завершивший карьеру одновременно с Арьеном. Уэсли менее чем за год пребывания в статусе пенсионера набрал изрядный вес. В нём трудно узнать бывшего футболиста. Зато Роббен всё это время держал себя в тонусе, словно сожалел о поспешном уходе из команды.

То, что «Бавария» прошлым летом собиралась омолодить состав, не было секретом. Первыми кандидатами на уход считались Франк Рибери и Арьен Роббен. Оба отыграли за «Баварию» очень большие отрезки своей карьеры — француз двенадцать лет, голландец — десять. Оба выиграли кучу, извините за грубое, но точное слово, трофеев, оба входят в число самых успешных легионеров в истории мюнхенского клуба. Рибери было на тот момент тридцать шесть, Роббену — на год меньше. Но оба находились в приличной форме. Рибери потом перебрался в «Фиорентину», где играет и сейчас. Вернулся на поле после травмы и положил красивый мяч в ворота «Лацио». А Роббен не нашёл применения своим силам и 4 июля сделал следующее заявление:

Я много думал о своём будущем и решил завершить свои выступления. Это самое сложное решение в моей карьере.

При том, что у Арьена были варианты и в МЛС , и в Турции, и на родине. Не прошло и двух месяцев, как голландец напомнил о себе:

Никогда не говори никогда. Завершение карьеры — это моё самое сложное решение в жизни. Впрочем, я не исключаю, что через несколько месяцев я соскучусь по футболу и захочу вернуться.

Было ощущение, что Арьен поспешил с уходом. Поддался примеру своих товарищей по сборной Голландии. Если вы не забыли, то прошлым летом ушли из большого футбола Робин ван Перси, Уэсли Снейдер и Рафаэль ван дер Варт. Со стороны смотрелось красиво — две легенды «Аякса» и по одному герою из «Фейеноорда» и ПСВ почти синхронно ушли.

Потом про Арьена стали забывать. Ушёл, так ушёл. Но в разгар пандемии коронавируса появились сведения, что в услугах голландского пенсионера заинтересован бразильский «Ботафого». Поинтересовался и хватит. А вот тренировки с «Баварией» были намёком на нечто большее.

В карьере Арьена была не только «Бавария». Он заявил о себе в родном «Гронингене», где выходил на поле 16-летним юнцом. «Аякс» тогда не проявил к Роббену интереса, а вот два других «кита» — «Фейеноорд» и ПСВ сцепились не на шутку. Роттердамцы оказались чуть расторопнее и командировали в Гронинген спортивного директора Лео Бенхаккера. Знаменитый тренер, трижды приводивший «Реал» к победам в чемпионате Испании и столько же выигрывавший Эредивизи, был уверен в своём успехе. Но беседа с отцом Арьена оказалась короткой. Бенхаккер по привычке закурил, едва переступив порог дома, что очень не понравилось Роббену-старшему, не переносившему табачный дым. Вот и получил Лео, а вместе с ним и «Фейе». Посланцы ПСВ были намного деликатнее, и летом 2002 года 18-летний полузащитник уже получил комплект формы в Эйндховене.

За два года парнишка вырос в игрока сборной Голландии и звезду Эредивизи. За ним приехали «сваты» из «Челси», и Роббен стал одним из самых удачных приобретений «раннего» Романа Абрамовича. Всё в Лондоне было хорошо, если бы не травмы. В двух из трёх английских сезонов голландцу пришлось долго лечиться. Но выиграть первый после долгого перерыва чемпионский титул «Челси» он помог. Потом ещё одно чемпионство. Затем два Кубка — Англии и Лиги.

Потом были два года в «Реале» и звание чемпиона Испании. А потом и судьбоносный переход в «Баварию». Перечислять все трофеи, завоёванные в Мюнхене, не стоит. Это займёт много места и времени. Главное, что Арьен выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2012/13. В сборной Голландии Арьен был тоже на первых ролях. Вплоть до 2017 года.

Несмотря на внешний вид — рано облысевший Арьен выглядел старше своих лет, Роббен не выглядел ветераном. В свои хорошо за тридцать он носился по полю, как угорелый. Позиция обязывала. Обходил, как слаломист нескольких соперников на своём правом фланге, смещался в центр и пускал в ход свой убойный удар. Казалось, что энергии у него на много лет припасено. Поэтому уход Арьена выглядел нелогичным и скоропалительным.

Вот и не выдержал Роббен на пенсии. Вернулся. Причём в клуб, где выходил когда-то на поле зелёным пацаном. И который покинул 18 лет назад. Видимо, Арьен чувствовал себя в долгу перед «Гронингеном», и теперь решил помочь команде, давшей ему путёвку в жизнь. Так что в следующем сезоне в Эредивизи появится новая (она же старая) звезда.

Что даст «Гронингену» возвращение собственного воспитанника? Первое, что приходит в голову, увеличение продажи сезонных абонементов. Увы, коронавирус. Не факт, что зрители будут допущены на трибуны. Однако внимание к «Гронингену» будет повышенным. Но возвращение Арьена не только PR -акция. Роббен ещё способен послужить родной команде и помочь ей подняться. В незавершённом чемпионате страны «Гронинген» оказался девятым. Во многом команду тянул на себе вратарь Серджио Падт. А теперь ещё и Роббен появится, который в свои 36 лет вполне себе кардинал. Да и Падт — далеко не галантерейщик. На мой взгляд, лучший голландский вратарь в настоящий момент. Поэтому, «бело-зелёным» будет по силам замахнуться на место в Лиге Европы или на Кубок Нидерландов.

А у любителей голландского футбола появится повод ждать с нетерпением нового сезона. Роббен вернулся не затем, чтобы доигрывать. Он вернулся, чтобы ИГРАТЬ.