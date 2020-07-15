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«Пусть счастье станет рутиной». Малком опубликовал фото с кубком РПЛ

15 июля 2020, 00:38

Бразильский форвард «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию с чемпионским кубком.

«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — подписал фото Малком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ que a felicidade vire rotina , AMÉM 🙏🏽🏆

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Недавно Малком заявил, что очень рад играть за «Зенит».

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Valeron112 (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 22:36
И кто такой Химуро, просвяти, если не сложно)
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Valeron112 (раскрыть)
15 июля в 13:01, ред.
а ты в курсе слова rotina?
ps в разных языках есть различные слова-синонимы, заменяющие наши по смыслу
если что (любовь=love=amour)
Так что вряд ли ты всё понимаешь)
Valeron112
Valeron112
15 июля в 06:39
Я всё понимаю в высказывании Малкома ... вот только он не в курсе слова "рутина"...
112910415
112910415
15 июля в 04:52
а ведь такой слоган и самого Месси вдохновит !
8h6y8kmxzzge
8h6y8kmxzzge
15 июля в 03:44
Размечтался бомжара
Brigar
Brigar
15 июля в 00:50
Нужно так каждый год!
Zenit_84
Zenit_84
15 июля в 00:48
Поздравляю!
Eddja
Eddja
15 июля в 00:40
Очень хорошее фото.
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