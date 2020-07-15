«Пусть счастье станет рутиной». Малком опубликовал фото с кубком РПЛ

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15 июля 2020, 00:38

Бразильский форвард «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию с чемпионским кубком.

«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — подписал фото Малком.

Недавно Малком заявил, что очень рад играть за «Зенит».