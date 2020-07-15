«Пусть счастье станет рутиной». Малком опубликовал фото с кубком РПЛ

Бразильский форвард «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию с чемпионским кубком.
«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — подписал фото Малком.
Недавно Малком заявил, что очень рад играть за «Зенит».
Бразильский форвард «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию с чемпионским кубком.
«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — подписал фото Малком.
Недавно Малком заявил, что очень рад играть за «Зенит».
ps в разных языках есть различные слова-синонимы, заменяющие наши по смыслу
если что (любовь=love=amour)
Так что вряд ли ты всё понимаешь)
ps в разных языках есть различные слова-синонимы, заменяющие наши по смыслу
если что (любовь=love=amour)
Так что вряд ли ты всё понимаешь)