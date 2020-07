Защитник «Эвертона» объявил о завершении карьеры.

35-летний Бэйнс начинал карьеру в «Уигане», после чего перешел в «Эвертон» и провел в команде 13 лет, сыграв 420 матчей (39 голов и 67 голевых передач).

С 2010 по 2015 год Лейтон выступал за сборную Англии, в составе которой сыграл 30 матчей.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB