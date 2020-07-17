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Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

17 июля 2020, 15:39

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и московского «Спартака», чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле в интервью изданию Spiegel объявил о завершении спортивной карьеры. 

Это решение я обдумывал давно. Мне больше не нужно аплодисментов. Ты должен играть определенную роль в деле, чтобы выжить, иначе ты потеряешь работу и не найдешь новую.

За свою карьеру 29-летний хавбек провел 407 матчей, в которых отметился 103 забитыми голами.

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Все комментарии
Jake Sully
Jake Sully
17 июля в 22:50
это норма... после спартака только бутсы на гвоздь! и это в 29 лет)))
minai
minai
17 июля в 21:14
Нихрена се статистика: 400 игр - 100 голов. Считаю, это круто.
RIR68
RIR68 ответ 311 (раскрыть)
17 июля в 20:26
    ошалевший
    ошалевший ответ 311 (раскрыть)
    17 июля в 20:13
      311
      311
      17 июля в 20:06
      После Спартака один только путь, залечь на дно!)
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      17 июля в 19:38
      Он же давно завершил карьеру. Если вы понимаете о чём я. Привет красно-белым друзьям (у меня их нет)
      Hypnoz
      Hypnoz
      17 июля в 19:38
      Странно, но это его решение. Когда хотел, играл так, что бомжи и гинеровцы выли от бессилия !
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 июля в 19:32
      Пора,пора-рога трубят!
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      17 июля в 19:17
      Странное решение, в любом случае удачи
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      17 июля в 18:57
      Всё ясно, Спартак угробил чемпиона мира по футболу в 29 лет) в общем, что и стоило ожидать)))
      Juve14
      Juve14 ответ Caniggia (раскрыть)
      17 июля в 18:17
      6 лет прошло... Как вчера было
      Juve14
      Juve14
      17 июля в 18:16
      В 29 лет?! Безславный конец
      Храневец
      Храневец
      17 июля в 18:06
      переходи в динамо там всех берут
      STVA 1
      STVA 1 ответ матос (раскрыть)
      17 июля в 17:45
      Есть и другие ценности кроме футбола!
      Caniggia
      Caniggia
      17 июля в 17:22
      Он уже давно устал от футбола и достаточно заработал, поэтому в 29 решил закончить. А ещё 6 лет назад в полуфинале на Маракане отгружал 2 банки Бразилии.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
      17 июля в 17:19
      Конечно!А тут после Дортмунда Фулхэм , а потом наша РПЛ)
      oFANATo
      oFANATo
      17 июля в 17:14
      Денег срубил с Лени Киевского и на покой!))))
      Apokalipsys
      Apokalipsys ответ cska vperiod (раскрыть)
      17 июля в 17:12
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
        17 июля в 17:01
        Офигеть.Я думал ему лет 35...В 29 лет завершать карьеру,дико,конечно.
        cska vperiod
        cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
        17 июля в 16:46
        Признайся, что он с цорном заработали бабла в спартаке.
        cska vperiod
        cska vperiod
        17 июля в 16:45
        Ахахах! Во как цорн надул федуна, фактически год наварился шюррлик с цорном наваривались на федуне.
        marvel777
        marvel777 ответ Литейный 4 (раскрыть)
        17 июля в 16:38, ред.
        надо мясо есть а не играть за него) тогда бы еще лет 5 играть мог
        Legend 6
        Legend 6 ответ STVA 1 (раскрыть)
        17 июля в 16:37
        Потому что ярко начал, и в самый рассвет сдал. Морально я думаю ему очень тяжело было принять такое решение.
        Legend 6
        Legend 6 ответ матос (раскрыть)
        17 июля в 16:36
        Конечно, я думаю он денег заработал. Откроет бизнес и будет жить.
        Литейный 4
        Литейный 4
        17 июля в 16:32
        А мог бы ещё играть. Нет надо было сходить в Спартак. Гыгыгы
        матос
        матос ответ Legend 6 (раскрыть)
        17 июля в 16:31
        Не задалось да , но молодец что завершил , здраво свои силы видимо оценил. Теперь семье больше времени и внимания уделять будет , у него вроде дочка маленькая растет.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
        17 июля в 16:29
        Да неее!Я читал про него , что он в аренде в Фулхэме подумывал об этом!
        Legend 6
        Legend 6 ответ матос (раскрыть)
        17 июля в 16:25
        Я даже помню статью, что ехал в РПЛ он, чтобы реанимировать карьеру. Но не задалось.
        Байкал-38
        Байкал-38
        17 июля в 16:23
        Завершил карьеру несколько лет назад, а объявил только сейчас!
        Просто последние года был прощальный тур, как у Пугачихи!!!
        Legend 6
        Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
        17 июля в 16:22
        Плохо что эта аудитория узко мыслит.

        Я конечно заметил, что некоторые даже футбол не смотрят, только гадости строчат.
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