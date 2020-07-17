Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

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17 июля 2020, 15:39

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и московского «Спартака», чемпион мира в составе сборной Германии в интервью изданию Spiegel объявил о завершении спортивной карьеры.

Это решение я обдумывал давно. Мне больше не нужно аплодисментов. Ты должен играть определенную роль в деле, чтобы выжить, иначе ты потеряешь работу и не найдешь новую.

За свою карьеру 29-летний хавбек провел 407 матчей, в которых отметился 103 забитыми голами.