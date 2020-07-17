Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и московского «Спартака», чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле в интервью изданию Spiegel объявил о завершении спортивной карьеры.
Это решение я обдумывал давно. Мне больше не нужно аплодисментов. Ты должен играть определенную роль в деле, чтобы выжить, иначе ты потеряешь работу и не найдешь новую.
За свою карьеру 29-летний хавбек провел 407 матчей, в которых отметился 103 забитыми голами.
Просто последние года был прощальный тур, как у Пугачихи!!!
Просто последние года был прощальный тур, как у Пугачихи!!!
Я конечно заметил, что некоторые даже футбол не смотрят, только гадости строчат.
Я конечно заметил, что некоторые даже футбол не смотрят, только гадости строчат.