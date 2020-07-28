«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере вратаря сборной Черногории Матия Шаркича.
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее этим летом у Шаркича истёк контракт с «Астон Виллой». Часть минувшего сезона голкипер провёл в клубе шотландского Премьершипа «Ливингстоне».
📸 Welcome Matija!— Wolves (@Wolves) July 27, 2020
Give our new signing a follow 👉 @sarkicmatija.
🐺✍️ pic.twitter.com/iXPGq9zZo1
Недавно сообщалось о том, что «Вулверхэмтон» предложил 18 млн фунтов за защитника «Ювентуса».