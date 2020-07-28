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«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории

сегодня, 03:00

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере вратаря сборной Черногории Матия Шаркича.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее этим летом у Шаркича истёк контракт с «Астон Виллой». Часть минувшего сезона голкипер провёл в клубе шотландского Премьершипа «Ливингстоне».

Недавно сообщалось о том, что «Вулверхэмтон» предложил 18 млн фунтов за защитника «Ювентуса».

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 03:50
Черногорским волком будет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:05
Надо повышать мастерство
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