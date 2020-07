«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере вратаря сборной Черногории Матия Шаркича.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее этим летом у Шаркича истёк контракт с «Астон Виллой». Часть минувшего сезона голкипер провёл в клубе шотландского Премьершипа «Ливингстоне».

