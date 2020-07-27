«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы

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вчера, 22:54

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника .

Контракт с 32-летним хавбеком, ранее выступавшим за «Ливерпуль», подписан на три года. Лаллана будет играть за «Брайтон» под 14-м номером.