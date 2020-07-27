ГлавнаяНовости

«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы

вчера, 22:54

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.

Контракт с 32-летним хавбеком, ранее выступавшим за «Ливерпуль», подписан на три года. Лаллана будет играть за «Брайтон» под 14-м номером.

Лаллана

Все новости
Официально«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории
Сегодня, 03:00 Комментарии2
Официально«Гранада» выкупила права на Фулкье
24 июля Комментарии3
ОфициальноСоучек стал игроком «Вест Хэма»
24 июля ФотоКомментарии3
Официально«Норвич» подписал польского игрока, которым интересовался ЦСКА
22 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноТапиа стал игроком «Сельты». Ранее на футболиста претендовал «Локомотив»
21 июля Комментарии6
Официально«Севилья» выкупила Сусо у «Милана»
21 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:54
Удачи Адаму. Жаль после травмы так и не вышел на свой космический уровень сезонов 15-16, 16-17
Glyba
Glyba
сегодня в 00:14
Пусть ему будет в команде хорошо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:12
Должен усилить)
Foxes
Foxes
вчера в 23:11
Удачи!
По пылит ещё значит.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:11
Лаллана не захотел в зенит.
blasgovest
blasgovest
вчера в 23:00
Это хороший вариант.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100