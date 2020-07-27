«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
Контракт с 32-летним хавбеком, ранее выступавшим за «Ливерпуль», подписан на три года. Лаллана будет играть за «Брайтон» под 14-м номером.
«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
Контракт с 32-летним хавбеком, ранее выступавшим за «Ливерпуль», подписан на три года. Лаллана будет играть за «Брайтон» под 14-м номером.
По пылит ещё значит.
По пылит ещё значит.