Иванович: «Очень доволен, что всё в „Зените“ сложилось успешно»

Защитник , покинувший «Зенит» по истечении срока контракта, рассказал, как оказался в петербургском клубе, а также отметил фанатов «Зенита».

Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

Я всегда говорю, что «Зенит» — единственный клуб, у которого такое единение со своим городом и болельщиками. Мы много праздновали, так что выбрать, где было лучше, не могу. Может, стадион, потому что там были близкие, но на самом деле везде было отлично. Это воспоминания навсегда.