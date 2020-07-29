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Иванович: «Очень доволен, что всё в „Зените“ сложилось успешно»

сегодня, 12:53

Защитник Бранислав Иванович, покинувший «Зенит» по истечении срока контракта, рассказал, как оказался в петербургском клубе, а также отметил фанатов «Зенита».

Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

Я всегда говорю, что «Зенит» — единственный клуб, у которого такое единение со своим городом и болельщиками. Мы много праздновали, так что выбрать, где было лучше, не могу. Может, стадион, потому что там были близкие, но на самом деле везде было отлично. Это воспоминания навсегда.

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
сегодня в 13:28
Страшно подумать что-бы было, если бы Иванович попал в спартак.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 13:21
Попал в хороший клуб, не прогадал.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:17
Спасибо, Бранислав!
12й игрок
12й игрок
сегодня в 13:16
Спасибо Иваныч за всё, что сделал для Зенита! Удачи в дальнейшем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Очень помог Зениту...
beefs
beefs
сегодня в 13:00
Правильно, иди с миром...
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