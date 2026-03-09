Сергеев: «Удаление у соперника всегда немного убивает концентрацию»

Форвард «Динамо» прокомментировал победу 4:1 над ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ . Футболист отметил, что раннее удаление игрока «армейцев» Лусиано Гонду неоднозначно сказалось на игре.

Когда у соперника удаляется игрок, это немного убивает концентрацию, потому что в голове думаешь, что у соперника на одного меньше. Футболисты ЦСКА играли здорово, несмотря на удаление, поэтому хорошо, что мы забили третий гол. В любом случае нельзя терять концентрацию, сколько бы ни было игроков на поле. Всегда надо играть в полную силу.