Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сергеев: «Удаление у соперника всегда немного убивает концентрацию»

сегодня, 10:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал победу 4:1 над ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. Футболист отметил, что раннее удаление игрока «армейцев» Лусиано Гонду неоднозначно сказалось на игре.

Когда у соперника удаляется игрок, это немного убивает концентрацию, потому что в голове думаешь, что у соперника на одного меньше. Футболисты ЦСКА играли здорово, несмотря на удаление, поэтому хорошо, что мы забили третий гол. В любом случае нельзя терять концентрацию, сколько бы ни было игроков на поле. Всегда надо играть в полную силу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челестини посетовал на ошибки игроков после поражения от «Динамо»
Вчера, 23:33
Мойзес: «ЦСКА не может пропускать четыре гола дома, ещё и в дерби»
Вчера, 23:16
Челестини оценил справедливость удаления Гонду в матче против «Динамо»
Вчера, 22:39
Чинеду о морозе в Самаре: «В таких условиях уже играл против „Челси“»
Вчера, 18:03
Мостовой о матче «Оренбург» — «Зенит»: «Там может быть и скандал»
Вчера, 17:50
Семак: «Удача от нас отвернулась»
Вчера, 17:13
Все комментарии
8kwdpeetc9v9
8kwdpeetc9v9
сегодня в 11:12
Но ещё больше оно убивает соперника
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:46, ред.
Ну да, не ты потерял концентрацию, а удаление её убило, всё понятно, и мяч наверное тоже игрока ведёт по полю, какое настроение у мяча такой и результат будет. Разница между победителями и проигравшими - победители говорят что не за что не отвечают, даже за свою концентрацию, проигравшие что отвечают за поражение когда уже поздно отвечать. Лучше бы молчали.
7fwz4tufak43
7fwz4tufak43
сегодня в 10:23
Соперник играл хорошо, но проиграл с большим разгромом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 