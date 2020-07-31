Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Сегодня было одобрено внесение дополнения в регламент РПЛ.
Переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут. Это правило вступил в силу уже со следующего сезона. Решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС.
Сегодня было одобрено внесение дополнения в регламент РПЛ.
Переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут. Это правило вступил в силу уже со следующего сезона. Решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС.
Ибо терзают смутные сомнения
Ибо терзают смутные сомнения
Все согласны на технарь,лишь бы не ставить на кон личное время и не рушить планы
по растрачиванию заработанного в период блаженного безделья)
Все согласны на технарь,лишь бы не ставить на кон личное время и не рушить планы
по растрачиванию заработанного в период блаженного безделья)
Сами проголосовали.
Сами проголосовали.