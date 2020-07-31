ГлавнаяНовости

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

сегодня, 15:29

Сегодня было одобрено внесение дополнения в регламент РПЛ.

Переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут. Это правило вступил в силу уже со следующего сезона. Решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС.

Все новости
В РПЛ объяснили, почему выбрали «ВЭБ Арену» для Суперкубка России
Сегодня, 13:17 Комментарии22
«Крылья Советов»: «Из-за коронавируса спортивный принцип в РПЛ был нарушен»
22 июля Комментарии21
РПЛ перенесла время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом»
06 июля Комментарии10
«Оренбург» сыграет против «Рубина» в 26-м туре РПЛ
05 июля Комментарии35
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед 25-м туром
29 июня Комментарии6
РПЛ объяснила, почему «Ростов» смог заявить Байрамяна на матч с «Арсеналом»
27 июня Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:21
Сочи наконец то вылетит в ФНЛ !
Сп62
Сп62
сегодня в 18:56
Наконец то поставлены все точки над i.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 18:34
После 20 сентября, всё равно всех опять закроют на 4 месяца, инфа стопудовая...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:33
Видимо заболеваний больше не будет. Нет заболевших - нет проблем.
112910415
112910415
сегодня в 18:25
Хотелось бы чуть подробнее...
Ибо терзают смутные сомнения
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:12
Посмотрим что из этого решения выйдет.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:41
Карпин не ныл а бился против двойных, вернее тройных, пардон, оказывается четверных стандартов, о остальные физручишки тихо сидели затянув языки в тёплые места,,,
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:35
А как кто то из их игроков заразится так сразу начнут плакатся чтобы матч им перенесли.
dalex83
dalex83
сегодня в 17:34
Регламент для Зенита и для Сочи ! Вот так претенденты. вот как сливать будут .
Androshin
Androshin
сегодня в 17:33
Это лишнее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:29
Хрющи, читайте регламент, чтобы потом не бастовали.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:26
Под действием плохого настроения от сорванных отпусков лета 2020 года родилась сия солидарность.
Все согласны на технарь,лишь бы не ставить на кон личное время и не рушить планы
по растрачиванию заработанного в период блаженного безделья)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:26
Половина игр чемпионата - это технари или идевательства над детьми!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 16:25
А ныл только Валера Карпин, остальные смирились.
swift stream
swift stream
сегодня в 16:23
Только воздух зря сотрясали.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:22
В общем, потом не нойте, когда будете получать технари раз за разом.
Сами проголосовали.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:05
Помирайте на здоровье, так что ли?
STVA 1
STVA 1 ответ Вова Туземец (раскрыть)
сегодня в 15:59
Хрен его знает... Но что то скажет в октябре.
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 15:50
Что на это скажет Роспотребнадзор? Он одним росчерком прикроет все спортивные мероприятия в случае заболеваний, наплевав на все регламенты РПЛ.
Добряк
Добряк
сегодня в 15:49
А болельщиков на стадионы вернуть? Ёлки-палки, я ж не могу без футбола...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:47
Охренеть...это, что или технарь или молодежь будет играть?
beefs
beefs
сегодня в 15:42
добавить, если не касается Зенита...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:41
тогда и все ограничения снимайте))) клоуны одноразовые))))
nubom
nubom
сегодня в 15:35
Долго запрягали...
denmig
denmig
сегодня в 15:31
Да правильно! - играть значит играть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:31
Это будет жесть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100