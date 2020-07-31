В РПЛ объяснили, почему выбрали «ВЭБ Арену» для Суперкубка России

В пресс-службе РПЛ объяснили, почему матч за Суперкубок России пройдёт на домашней арене ЦСКА.
В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также «РЖД Арену» и «ВЭБ Арену».
Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях – это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же «ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России.
Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов – до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования.
-Здраствуй! Унитаз-арена!
Бомжи:
-О! Какое счастье!
Проводница:
-Елкмн.. Опять вода кончилась..
🤣
-Здраствуй! Унитаз-арена!
Бомжи:
-О! Какое счастье!
Проводница:
-Елкмн.. Опять вода кончилась..
🤣
Нейтральный для Локо стадион в Москве?
Это равносильно назвать Петровский нейтральным для для Зенита. А все говорят, что за Питер админресурс работает, ага...
Нейтральный для Локо стадион в Москве?
Это равносильно назвать Петровский нейтральным для для Зенита. А все говорят, что за Питер админресурс работает, ага...
4-й московский Суперкубок...из 5-ти последних...
При чём Зенит в двух последних был в Москве против Локо - "хозяин арены"...))))
4-й московский Суперкубок...из 5-ти последних...
При чём Зенит в двух последних был в Москве против Локо - "хозяин арены"...))))