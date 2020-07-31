В РПЛ объяснили, почему выбрали «ВЭБ Арену» для Суперкубка России

В пресс-службе РПЛ объяснили, почему матч за Суперкубок России пройдёт на домашней арене ЦСКА .

В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также « РЖД Арену» и « ВЭБ Арену».

Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях – это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же « ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России.

Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов – до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования.