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В РПЛ объяснили, почему выбрали «ВЭБ Арену» для Суперкубка России

сегодня, 13:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

В пресс-службе РПЛ объяснили, почему матч за Суперкубок России пройдёт на домашней арене ЦСКА.

В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также «РЖД Арену» и «ВЭБ Арену».

Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях – это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же «ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России.

Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов – до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования.

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Россия. Суперкубок 2020  Организация: РПЛ  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: Championat.com
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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 15:54
    denmig
    denmig
    сегодня в 15:48
    Немаловажною роль сыграл баболлолюбец-откатчик гинерОК!
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 15:27
    что когда касается свиней для них всё спорно
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 15:26
    всё для того чтобы требла не было, а то кто и когда его повторит
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Армейская душа (раскрыть)
    сегодня в 15:19
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ ZenCh (раскрыть)
      сегодня в 15:18
      Ну конечно добрая шутка). Я чё поделаю, если арена походит на то, на чё походит?!). Прям отчётливо слышу слив воды Ленорыча, когда речь зашла о месте Суперкубка).
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 14:32
      Выбор прошёл без участия миллера и федуна.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ZenCh (раскрыть)
      сегодня в 14:16
        ZenCh
        ZenCh ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        сегодня в 14:15
        Это была шутка или что за набор фраз?
        112910415
        112910415
        сегодня в 13:47
        обидели великих почему-то
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 13:46
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 13:41
          Все делается для столичных.
          Нейтральный для Локо стадион в Москве?
          Это равносильно назвать Петровский нейтральным для для Зенита. А все говорят, что за Питер админресурс работает, ага...
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          сегодня в 13:37, ред.
          Всё по-честноку...как обычно...
          4-й московский Суперкубок...из 5-ти последних...
          При чём Зенит в двух последних был в Москве против Локо - "хозяин арены"...))))
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          сегодня в 13:33
          Все справедливо. Полуфинал в спорной ситуации провели в Питере, за СК сыграют в Москве . Иногда можно газовую трубу перекрыть.
          Conzor
          Conzor
          сегодня в 13:29
          Лучше бы на открывашке провели, чтобы спартчи за Зенит порадовались.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          сегодня в 13:25
          Хорош врать!).
          Androshin
          Androshin
          сегодня в 13:24
          Стадион выбрали для Локомотива, стадион ужасный.
          beefs
          beefs
          сегодня в 13:23
          а что с лужниками?
          VAN ARM
          VAN ARM
          сегодня в 13:23
          ну хоть тут логика присутствует)))
          Abverin
          Abverin
          сегодня в 13:20
          В Калининграде есть большой опыт таких соревнований.
          Wolf77785
          Wolf77785
          сегодня в 13:20
          очень нейртально для локо..
          swift stream
          swift stream
          сегодня в 13:18, ред.
          Ерунду какую-то несут.
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