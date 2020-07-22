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«Крылья Советов»: «Из-за коронавируса спортивный принцип в РПЛ был нарушен»

22 июля 2020, 17:29

«Крылья Советов» намерены передать письмо в РПЛ по поводу своего вылета в ФНЛ по итогам сезона. Об этом заявил руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.

В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. Мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур.

Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение, в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:34
да уж, хорошего мало
Олег Моршанский
Олег Моршанский
22 июля в 21:02
Ладно, Крылья на себя в первую очередь пусть пеняют, а не на вирусы. По сумме двух матчей с Тамбовом они уже даже в пролёте)))
нечитайло
нечитайло
22 июля в 20:51
Пролет
Caniggia
Caniggia
22 июля в 19:17
Жаль Крылья, жаль Талалаева, все труды на смарку во многом не по их вине.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 18:43
Не они одни пострадали
ermak6848
ermak6848
22 июля в 18:36
Это точно - обидели фк КС...
serh62
serh62 ответ memphis (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля в 18:36
не дождетесь...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
22 июля в 18:33
Выражение недовольства в подобном виде по нынешним временам стоит 100 000 руб
serh62
serh62
22 июля в 18:30
очень рад что крылья вернутся туда, откуда незаслуженно выползли.
Lukajs
Lukajs ответ Димон Булыкин (раскрыть)
22 июля в 18:19
Все это правильно, а чего они целый сезон то играми торговали, то дурака валяли?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
22 июля в 18:17, ред.
КС надо оставлять. Команда из прекрасного города, с болельщиками, историей и супер-стадионом. Не чета каким-то химикам из МО.
Abverin
Abverin
22 июля в 18:11
Не нужно было всем подряд раздаривать очки, короновирус им виноват.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 18:05
Эх, ребята. А где ж вы были , когда решался вопрос о возобновлении ЧР? Надо было сразу обговорить с учетом того, что сезон в РПЛ возобновлен, а в ФНЛ не доигран , что из РПЛ в этой ситуации никто не вылетает. А теперь поезд ушел. Оставлять КС, значит и Оренбург оставлять. Но и Ротор с Химками нельзя обманывать. Значит остается 18 команда, другого выхода нет.
particular
particular
22 июля в 18:00
Письма становятся и покаянием, и приговором, и мольбой...
Раньше перчатку в @ожу кидали, а теперь перепиской душат...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 июля в 17:57
Крылья жалко!
морозз
морозз
22 июля в 17:49, ред.
Всё поставленно на службу Бомжам, любой нюанс в их пользу! Народные деньги ГАЗПРОМА выбрасываются в бездну под названием Зенит и эта бездна просто бездонна! Остальные клубы не имея таких спонсоров как РЖД, Галицкий или Федун, влачат жалкое существование, прямой дорогой ведущее к краху! Бомж во главе РФС это всегда к расхищению или развалу футбольной организации!
Вова Туземец
Вова Туземец
22 июля в 17:46
Лучше так доиграть, чем не доигрывая объявить победителя
VERSTECK
VERSTECK
22 июля в 17:46
Ну и зачем ещё один московский никому не нужный клуб в вышке? сделайте уж чемпионат москвы, а все нормальные команды будут играть в другой лиге
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 17:45
Это лучше, чем объявить победителя, как в ФНЛе...
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 17:35
Карпин несколько раз об этом говорил. Но его никто не слушал. Вот теперь Крылья Советов поддержали когда сами вылетели. А пока кого-то это не коснётся все молчат
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:30
это огромный фарс)))
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