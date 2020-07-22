«Крылья Советов»: «Из-за коронавируса спортивный принцип в РПЛ был нарушен»

«Крылья Советов» намерены передать письмо в РПЛ по поводу своего вылета в ФНЛ по итогам сезона. Об этом заявил руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.
В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. Мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур.
Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение, в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо.
Раньше перчатку в @ожу кидали, а теперь перепиской душат...
Раньше перчатку в @ожу кидали, а теперь перепиской душат...