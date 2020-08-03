«Арсенал» интересуется Ракитичем

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
По данным Le10Sport, главный тренер лондонского клуба Микель Артета является большим поклонником таланта 32-летнего футболиста, поэтому хочет видеть хавбека в своей команде.
Действующий контракт Ракитича с «Барсой» рассчитан до 2021 года.
а вообще да, надо взять в центр поля мужика с хребтом и мозгами да чтобы прикрикнуть мог когда надо, либо ЦентрДефом накрайняк.
а вообще да, надо взять в центр поля мужика с хребтом и мозгами да чтобы прикрикнуть мог когда надо, либо ЦентрДефом накрайняк.
надеюсь это утка - уасилий, это ты жирная тварына? ану выходи!?
надеюсь это утка - уасилий, это ты жирная тварына? ану выходи!?