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«Арсенал» интересуется Ракитичем

вчера, 10:32

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

По данным Le10Sport, главный тренер лондонского клуба Микель Артета является большим поклонником таланта 32-летнего футболиста, поэтому хочет видеть хавбека в своей команде.

Действующий контракт Ракитича с «Барсой» рассчитан до 2021 года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:29
Учитывая атлетичный, скоростной футбол в Великобритании, Ракитич, который привык в Испании к неспешной игре, будет, на мой взгляд, в "Арсенале" балластом.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 12:27
Если ты хочешь построить мощный красивый новый дом,на .... искать на свалках,бэушные или списанные стройматериалы? Ищите касорл,пирло,жиль,патриков в рассвете сил!!!! Зачем затыкать дыры на год?
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 11:16
там есть албанский баран, который тычет факи своим же болелам)))
а вообще да, надо взять в центр поля мужика с хребтом и мозгами да чтобы прикрикнуть мог когда надо, либо ЦентрДефом накрайняк.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:11, ред.
начинается... уже и так вместо Пепе всякие Себальйосы штрафные бьют, теперь еще набери стоячих пенсионеров с барсы, ракитичей пукей и бускецев.
надеюсь это утка - уасилий, это ты жирная тварына? ану выходи!?
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:51
Дядьку им нужно в команду,Луиз так себе лидер.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:50
Ракитич может помочь Арсеналу, но есть вопросы по возрасту и особенно по мотивации.
starche
starche
вчера в 10:47
Староват однако, команду надо усиливать не на один день.
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Возможно и получится
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