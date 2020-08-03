«Арсенал» интересуется Ракитичем

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вчера, 10:32

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» .

По данным Le10Sport, главный тренер лондонского клуба Микель Артета является большим поклонником таланта 32-летнего футболиста, поэтому хочет видеть хавбека в своей команде.

Действующий контракт Ракитича с «Барсой» рассчитан до 2021 года.