Экс-тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии — газета

сегодня, 09:40

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии на этой неделе из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщила газета ProSport.

По ее данным, здоровье действующего тренера сборной Румынии ухудшилось в конце 2025 года. Он простудился, недомогание усугубило давнюю проблему Луческу с сердцем. Теперь наставник сборной не сможет поехать в Анталью на тренировочные сборы румынских команд, чтобы посмотреть на кандидатов на включение в сборную перед матчем с командой Турции. Отмечается, что в больнице его состояние ухудшилось.

Луческу 80 лет. Он возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» и «Шахтер».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:34
Шахтер в самом конце упомянули)) а это наверное основной клуб в карьере Луческу тренером. лет 15 он там провел, сильнейшая команда, крутые матчи в ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:46
да, гонконгский грипп агрессивный неприятный тип.
Луческу здоровья, тренер топ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:46
Пожелаю Мирче по возможности поправить своё здоровье.
xgebbmdkjt7t
xgebbmdkjt7t
сегодня в 10:37
Дядька он пожилой, отдыхать надо больше
