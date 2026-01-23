Top.Mail.Ru
РУСАДА в последний месяц 2025 года не проверяло футболистов на допинг

сегодня, 09:50

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре не тестировало футболистов на допинг.

В последний месяц 2025 года в рамках Российской премьер-лиги состоялись девять матчей (восемь матчей 18-го тура и один матч 17-го).

Всего в 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов, из которых 28 — женщины.

Пять футболистов были протестированы по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»). 32 игрока были протестированы по два раза.

g9dd2u33ppxt
g9dd2u33ppxt
сегодня в 12:07
Хоть на чем-то сэкономили.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:44
Надоело?
Гость
