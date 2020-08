Форвард «Валенсии» , как и ожидалось, перебрался в «Манчестер Сити».

20-летний футболист подписал 5-летний контракт с «горожанами». Ранее ходили слухи, что трансфер обошелся англичанам в 27 млн евро.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL