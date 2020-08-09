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«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться полузащитниками

сегодня, 14:41

«Арсенал» хочет заполучить полузащитника «Атлетико» Томаса Партея.

Как сообщается, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу Партея своего хавбека Лукаса Торрейру.

Отмечается, что со стороны «канониров» будет предусмотрена доплата за переход ганского полузащитника.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Партей провёл за «матрасников» 35 матчей, в которых отметился тремя голами.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:52
Кто кого усилит непонятно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:45
Странно, что Торрейра не устраивает канониров.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
сегодня в 15:21, ред.
Что ж не так с Торройрой для тренеров Арсенала походу всего сезона? По приходу казался ключом к решению проблем в команде. И когда выходил смотрится достойно, но всё ровно не может полностью реализоваться себя, странно.
А в паре с Томасом могли бы вообще здорово взаимодействовать.
dimagas2
dimagas2 ответ ZaZizu (раскрыть)
сегодня в 14:55
Проиграл конкуренцию Жаке)))
311
311
сегодня в 14:48
Озила надо включить в сделку!)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:48
Опорник на опорника
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 14:44
Чем Торейра то не устраивает?
shlomo
shlomo
сегодня в 14:42
Ну если так приспичило, то вперед
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:42
Лишь бы им на пользу
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