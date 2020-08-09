«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться полузащитниками

«Арсенал» хочет заполучить полузащитника «Атлетико» Томаса Партея.
Как сообщается, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу Партея своего хавбека Лукаса Торрейру.
Отмечается, что со стороны «канониров» будет предусмотрена доплата за переход ганского полузащитника.
В завершившемся сезоне Ла Лиги Партей провёл за «матрасников» 35 матчей, в которых отметился тремя голами.
А в паре с Томасом могли бы вообще здорово взаимодействовать.
А в паре с Томасом могли бы вообще здорово взаимодействовать.