«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться полузащитниками

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сегодня, 14:41

«Арсенал» хочет заполучить полузащитника «Атлетико» .

Как сообщается, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу Партея своего хавбека .

Отмечается, что со стороны «канониров» будет предусмотрена доплата за переход ганского полузащитника.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Партей провёл за «матрасников» 35 матчей, в которых отметился тремя голами.