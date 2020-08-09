Роналду может перейти в ПСЖ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщается, звёздный форвард недоволен выступлениями клуба в еврокубках. Переходя в туринскую команду, Роналду надеялся, что «Ювентус» будет успешно выступать не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.
Отмечается, что представители игрока уже провели встречу с боссами ПСЖ, на которой обсуждался возможный переход Криштиану в парижский клуб.
Напомним, что вчера президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Роналду останется в итальянской команде.
Германия - Бавария
Франция - ПСЖ
Италия - Ювентус
Англия - МС/Ливер
Испания - Реал/Барса
Россия - Зенит
Португалия - Порту
И буду говорить, что я тащил!
Германия - Бавария
Франция - ПСЖ
Италия - Ювентус
Англия - МС/Ливер
Испания - Реал/Барса
Россия - Зенит
Португалия - Порту
И буду говорить, что я тащил!