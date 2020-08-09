Роналду может перейти в ПСЖ

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сегодня, 13:36

Нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в ПСЖ .

Как сообщается, звёздный форвард недоволен выступлениями клуба в еврокубках. Переходя в туринскую команду, Роналду надеялся, что «Ювентус» будет успешно выступать не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Отмечается, что представители игрока уже провели встречу с боссами ПСЖ , на которой обсуждался возможный переход Криштиану в парижский клуб.

Напомним, что вчера президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Роналду останется в итальянской команде.