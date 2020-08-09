ГлавнаяНовости

Роналду может перейти в ПСЖ

сегодня, 13:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщается, звёздный форвард недоволен выступлениями клуба в еврокубках. Переходя в туринскую команду, Роналду надеялся, что «Ювентус» будет успешно выступать не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Отмечается, что представители игрока уже провели встречу с боссами ПСЖ, на которой обсуждался возможный переход Криштиану в парижский клуб.

Напомним, что вчера президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Роналду останется в итальянской команде.

Все новости
Слухи«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться полузащитниками
Сегодня, 14:41 Комментарии6
Слухи«Реал» может отдать Бэйла в аренду
Сегодня, 14:06 Комментарии12
СлухиТонали может стать первым трансфером Пирло в «Ювентусе»
Сегодня, 12:16 Комментарии6
Слухи«Манчестер Сити» готов продать Отаменди
Сегодня, 12:12 Комментарии4
Слухи«Арсенал» заинтересован в подписании хавбека «Ромы»
Сегодня, 11:49 Комментарии1
Слухи«Торино» проведет встречу с агентами Рикардо Родригеса
Сегодня, 11:35 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ бензиновый учитель физкультуры (раскрыть)
сегодня в 15:04
Ты же сам начал писать это "раньше ты один из первых громче всех кричал что неймар петушара а не игрок" тебя за язык не кто не тянул. Вот и подтверди свои слова если ты мужик.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:55
А потом в Баварию
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:54
Да и йух с ним , пусть переходит)
BARRRS
BARRRS ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:53
Кристиана туда не пустят, успогойся.
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:52
мне больше делать нечего как искать для тебя твои же комментарии или ты думаешь я такой же бездарь как твой тащер дельфин что буду сидеть и искать комменты твои времен эпохи выступления неймара за барселону?) просто ты как с детства за реал, потом с детства за ювентус, скоро куда эта потащит свою разваливающуюся старую задницу станешь с детства за тот клуб так что не перечь и не пиши ерунду а сядь на досуге и подумай
112910415
112910415
сегодня в 14:52
пора, теперь пора !
димон 37
димон 37 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:51
Нырялду где научили, в МЮ?
Шишанутый
Шишанутый ответ бензиновый учитель физкультуры (раскрыть)
сегодня в 14:46
Сначала покажи эти коменты где я такое писал чтобы не выгледеть пустословом. Мне Неймар всегда нравился как игрок и когда в Барсе играл я считал его лидером Барсы а не гнома так и получилось после ухода Нея каждый год Барса вылетает в Лч значит он тащил команду. Про Реал часто слухи ходили что Неймар может перейти к нам и я этот трансфер поддерживал. Единственое что мне в нем не нравится это его симуляции но это его так в Барсе обучили не чего не поделаеш.
Igo0rek
Igo0rek ответ Майкл59ru (раскрыть)
сегодня в 14:42
В Манчестер Сити его никто не позовет. Пеп берет молодых игроков, а не тех кто одной ногой на пенсии.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 14:42
Слухи не более того! Как минимум 2 года он ещё будет наш !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:39
Люди псж не уважают кто бы то там не играл.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:39
Если хочется новую страну и топ-клуб, то лучше в Баварию. Там хоть какое-то подобие интриги существует. И ЛЧ можно выиграть
Шишанутый
Шишанутый ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 14:39
Ну Мбапе вроде не жадный играет на каманду тем более что он с детства фанат Роналду и будет счастлив его приходу. А Неймар даже с жадным гномом как то уживался (правда потом сбежал от него) с Роном тем более сможет.
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:37
раньше ты один из первых громче всех кричал что неймар петушара а не игрок, а теперь как барбиналду по слухам может стать одноклубницей то и уважение к неймару появилось))) завтра слух пойдет что дельфинариус в барсу перейдет то гном станет месси? я прав?)
Данила Кравцов
Данила Кравцов
сегодня в 14:36, ред.
папа может папа может....все что угодно....только мамой не может быть......хотя в случае с роналду это не точно....
Bom Bom
Bom Bom ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:33
Сделать такое трио нападения сбалансированным - архисложная задача для тренера. Каждый будет одеяло дергать на себя
Amir005
Amir005
сегодня в 14:32
не надо было уходить из лучшей лиги мира
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:30
ему везде легко на команду "забевать"
Nursultan_rma
Nursultan_rma ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 14:29
Ну давай попробуем посмотрим сколько забьешь
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 14:29
дыркинфон тоже так считал потом попросился обратно на лавку, так как псж старпёры не особо нужны) да и сомнительно, что шейхи купят радужного, когда она молодая была за нее еще готовы были платить деньги чтоб дети футболки покупали, а на данный момент если только носовые платки с ее изображением выпускать или туалетную бумагу)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:27
Италию Рон покорил теперь можно двигатся дальше. Псж будет для него отличным вариантом там игра заточена на атаку и ему будет легче забевать голы. У Парижа будет супер крутая атака Неймар-Роналду-Мбапе.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 14:26
Еще позавчера этот упырь клялся в верности командным интересам, а сегодня опять за свое... Видно вчера Месси его сильно разозлил свое игрой... Просто нарцисс...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:25
В ПСЖ хотябы с судьями не работают как в барсе
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:24
С Мбаппе бегать не получится. ....хотя там ему место. 😂😂😂😂😂Без него Юве без проблем выходил в полуфиналы...финалы...пусть сваливает ...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:19
Можно подумать, что ПСЖ успешен в еврокубках))
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ BARRRS (раскрыть)
сегодня в 14:12
    BARRRS
    BARRRS ответ Wolf77785 (раскрыть)
    сегодня в 14:12
    Его фанатки будут 100% так говорить.)) Но сложно болеть за того кто просто наемник и все.
    BARRRS
    BARRRS ответ бензиновый учитель физкультуры (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 14:10
    Шишани мужик, в игнор не кидает))), но за кристину стоит целыми Гималаями!
    BARRRS
    BARRRS
    сегодня в 14:08
    обиделася руся хы-хы-хы, пересовское воспитание)))
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 14:08
    Давайте, я тоже стану футболистом, буду играть в разных чемпионатах
    Германия - Бавария
    Франция - ПСЖ
    Италия - Ювентус
    Англия - МС/Ливер
    Испания - Реал/Барса
    Россия - Зенит
    Португалия - Порту
    И буду говорить, что я тащил!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100