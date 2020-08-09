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Тонали может стать первым трансфером Пирло в «Ювентусе»

сегодня, 12:16

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет укрепить линию полузащиты.

Как сообщается, сразу после своего назначения итальянский специалист обозначил трансферные цели на лето. Одним из главных приоритетов наставника туринского клуба является полузащитник «Брешии» Сандро Тонали, которого уже окрестили «новым Пирло».

Фаворитом в борьбе за подписание 20-летнего хавбека являлся «Интер», который готов был выкупить права на футболиста за 40 млн евро. Однако теперь в ситуацию вмешался «Ювентус», пытаясь убедить итальянского вундеркинда переехать на «Альянц Стэдиум».

Альтернативным вариантом в линию полузащиты «бьянконери» называют Мануэля Локателли из «Сассуоло».

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Ozabot
Ozabot ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 14:45
Его 10 часов назад подписали. Еще успеет наболтаться )))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 14:40
Локателли - выбор лучше! Сколько смотрел матчей Брешиа - ничем этот так называемый вундеркинд не удивил! Пока что обычный середняк , возможно с задатками распиаренный прессой не более того! Тот же Дзаньоло очень ярко себя проявил даже не взирая на тяжелую травму ! Вернулся и стал ещё сильнее! Конечно новому тренеру виднее
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:21
Весьма ожидаемо. Талантливый парень в целом, но еще пахать и пахать
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:40
Хотелось бы, но парня сразу бросили в пекло так сказать. Трансфер Тонали хорош на перспективу.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:23
Браво А.Пирло! Большинство вновь назначенных тренеров "раздают направо и налево" интервью, много говорят, много обещают, в большинстве обещания никогда не сбываются, а А.Пирло молча начинает работать, заниматься именно тем, что ему положено, а не демагогией... Не знаю, кто и как, но я верю, что А.Пирло будет топ-тренером Мирового футбола.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:17
Нужно тогда подписывать.
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