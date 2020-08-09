Тонали может стать первым трансфером Пирло в «Ювентусе»

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сегодня, 12:16

Главный тренер «Ювентуса» хочет укрепить линию полузащиты.

Как сообщается, сразу после своего назначения итальянский специалист обозначил трансферные цели на лето. Одним из главных приоритетов наставника туринского клуба является полузащитник «Брешии» , которого уже окрестили «новым Пирло».

Фаворитом в борьбе за подписание 20-летнего хавбека являлся «Интер», который готов был выкупить права на футболиста за 40 млн евро. Однако теперь в ситуацию вмешался «Ювентус», пытаясь убедить итальянского вундеркинда переехать на «Альянц Стэдиум».

Альтернативным вариантом в линию полузащиты «бьянконери» называют из «Сассуоло».