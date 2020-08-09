Тонали может стать первым трансфером Пирло в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет укрепить линию полузащиты.
Как сообщается, сразу после своего назначения итальянский специалист обозначил трансферные цели на лето. Одним из главных приоритетов наставника туринского клуба является полузащитник «Брешии» Сандро Тонали, которого уже окрестили «новым Пирло».
Фаворитом в борьбе за подписание 20-летнего хавбека являлся «Интер», который готов был выкупить права на футболиста за 40 млн евро. Однако теперь в ситуацию вмешался «Ювентус», пытаясь убедить итальянского вундеркинда переехать на «Альянц Стэдиум».
Альтернативным вариантом в линию полузащиты «бьянконери» называют Мануэля Локателли из «Сассуоло».