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«Реал» может отдать Бэйла в аренду

сегодня, 14:06

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может отправиться в аренду этим летом. Так считает бывший президент мадридского клуба Рамон Кальдерон.

Меня не удивит, если «Реал» позволит ему уйти в аренду и будет выплатить часть его зарплаты.

Жалко видеть такого игрока, как он, на трибунах. Я думаю, что его навыки и талант никуда не делись, он по-прежнему хороший игрок, который мог бы играть на высоком уровне в любой команде мира.

Поэтому я думаю, что им нужно будет найти решение, чтобы положить конец этому конфликту. Если он не хочет снижать зарплату, что было бы понятно, им придется найти другой способ выйти из этой ситуации.

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BarSlona
BarSlona
сегодня в 14:58
Скажем просто ...Нет неможет
ДСА
ДСА
сегодня в 14:52
По любому у Реала сплошные убытки.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 14:38
Обратная сторона звезды. Когда назначаешь зарплату в её расцвете, надо быть готовым к её требованиям и капризам в период заката.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:34
Не барское это дело по арендам "шляться" подумал Бэйл, и ........ остался отрабатывать свой контракт, полируя скамейку в Реале)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:31
Нам бы его в Спартак, в полноги бы зенит уделал
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:30
Руководству Реала и Зидану можно только посочувствовать . Это ж какие нервы надо иметь , чтоб терпеть выходки этого зажравшегося тунеядца. Как он сам то смотрит в глаза окружающим его людям ??? Опустился парень до невозможности. Неужели так боится потерять зарплату , которую фактически получает за отдых на лавке. Какую память он хочет о себе в Реале оставить??? Хотя ему похоже на всех и на все начхать .
Избаловали футболистов космическими зарплатами. Правда кто то все же пытается отрабатывать оказанное "высокое доверие" , а кто то , как Бэйл, пытается срубить деньжат ничего не делая.
Похоже , Бэйлу порядочность чужда.
Всем здоровья.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:19
Пропадает парень
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:14
8 тот кто возьмёт его в аренду
BARRRS
BARRRS
сегодня в 14:14
50 миллионов и пойдут играть в гольф в аренду!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:12
Бейл :
- Не пойду , никуда не пойду , я не уверен , что правильно отреагирую. ( М. Городинский. "Ночное")
beefs
beefs
сегодня в 14:09
бедные пенсионеры, пока их пристроят и рак на горе свистнет...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:09
Пусть переходит в РПЛ!
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