«Реал» может отдать Бэйла в аренду

Полузащитник «Реала» может отправиться в аренду этим летом. Так считает бывший президент мадридского клуба Рамон Кальдерон.

Меня не удивит, если «Реал» позволит ему уйти в аренду и будет выплатить часть его зарплаты.

Жалко видеть такого игрока, как он, на трибунах. Я думаю, что его навыки и талант никуда не делись, он по-прежнему хороший игрок, который мог бы играть на высоком уровне в любой команде мира.

Поэтому я думаю, что им нужно будет найти решение, чтобы положить конец этому конфликту. Если он не хочет снижать зарплату, что было бы понятно, им придется найти другой способ выйти из этой ситуации.