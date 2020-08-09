«Реал» может отдать Бэйла в аренду

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может отправиться в аренду этим летом. Так считает бывший президент мадридского клуба Рамон Кальдерон.
Меня не удивит, если «Реал» позволит ему уйти в аренду и будет выплатить часть его зарплаты.
Жалко видеть такого игрока, как он, на трибунах. Я думаю, что его навыки и талант никуда не делись, он по-прежнему хороший игрок, который мог бы играть на высоком уровне в любой команде мира.
Поэтому я думаю, что им нужно будет найти решение, чтобы положить конец этому конфликту. Если он не хочет снижать зарплату, что было бы понятно, им придется найти другой способ выйти из этой ситуации.
Избаловали футболистов космическими зарплатами. Правда кто то все же пытается отрабатывать оказанное "высокое доверие" , а кто то , как Бэйл, пытается срубить деньжат ничего не делая.
Похоже , Бэйлу порядочность чужда.
Всем здоровья.
Избаловали футболистов космическими зарплатами. Правда кто то все же пытается отрабатывать оказанное "высокое доверие" , а кто то , как Бэйл, пытается срубить деньжат ничего не делая.
Похоже , Бэйлу порядочность чужда.
Всем здоровья.
- Не пойду , никуда не пойду , я не уверен , что правильно отреагирую. ( М. Городинский. "Ночное")
- Не пойду , никуда не пойду , я не уверен , что правильно отреагирую. ( М. Городинский. "Ночное")