Дрогба получит награду УЕФА за стремление к совершенству

Бывший нападающий «Челси» получит награду президента УЕФА . Об этом сообщает официальный сайт организации.

Александер Чеферин вручит экс-футболисту Награду президента УЕФА за 2020 год. Глава УЕФА выбрал ивуарийца за «стремление к совершенству в футболе и в жизни».

Чеферин прокомментировал такое решение:

Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим.