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Дрогба получит награду УЕФА за стремление к совершенству

29 сентября 2020, 18:09

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Александер Чеферин вручит экс-футболисту Награду президента УЕФА за 2020 год. Глава УЕФА выбрал ивуарийца за «стремление к совершенству в футболе и в жизни».

Чеферин прокомментировал такое решение:

Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим.

Лига чемпионов УЕФА стала величайшим клубным турниром на планете, в том числе потому, что наши клубы могут привлекать лучших футболистов со всего мира. Нам повезло увидеть в деле Джорджа Веа, Самюэля Это'о и Дидье Дрогба в их лучшие годы. Они в свою очередь проложили дорогу африканским футболистам и вдохновили целое поколение игроков, мечтающих пойти по их стопам.

Напомним, что ранее Дрогба был признан лучшим форвардом Лиги 1 за последние 20 лет.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
29 сентября в 21:07
Дрогба-топ, но в чем конкретно проявляется "стремление к совершенству"?
протон1
протон1
29 сентября в 20:20
дрогба лучше чем месси и роналду. однозначно
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 18:37
хорошо что не забывают)))
vinyardrip
vinyardrip
29 сентября в 18:22
Я мельком прочитал дзюба и думаю вот э фак?))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 сентября в 18:18
Это тот игрок, которого нельзя мерить только статистикой, она у него не блестящая. Тот же Варди его уже превзошёл. Будущим поколениям не понять всю его мощь и влияние на команду и результат итоговый. Это тот игрок, игру которого надо видеть.

По Месси и Криштиану, лет через 20 все равно не будет вопросов, все будут видеть их статистику и понимать ,что это были монстры.

Но есть игроки, которых надо не только статистикой мерить (Дрогба, Клюйверт, Давидс, Зидан и т.д.).

Если взять статистику Озила и Зидана, то наверняка у Озила она круче будет. Но кто Озил и кто Зидан ???
И где Озил, а где Зидан?
Faustello
Faustello
29 сентября в 18:12
Приз за стремление к Дзюбе!)))
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 18:11
Главное что про расизм не вспоминает.
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