Дрогба получит награду УЕФА за стремление к совершенству

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Александер Чеферин вручит экс-футболисту Награду президента УЕФА за 2020 год. Глава УЕФА выбрал ивуарийца за «стремление к совершенству в футболе и в жизни».
Чеферин прокомментировал такое решение:
Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим.
Лига чемпионов УЕФА стала величайшим клубным турниром на планете, в том числе потому, что наши клубы могут привлекать лучших футболистов со всего мира. Нам повезло увидеть в деле Джорджа Веа, Самюэля Это'о и Дидье Дрогба в их лучшие годы. Они в свою очередь проложили дорогу африканским футболистам и вдохновили целое поколение игроков, мечтающих пойти по их стопам.
Напомним, что ранее Дрогба был признан лучшим форвардом Лиги 1 за последние 20 лет.
По Месси и Криштиану, лет через 20 все равно не будет вопросов, все будут видеть их статистику и понимать ,что это были монстры.
Но есть игроки, которых надо не только статистикой мерить (Дрогба, Клюйверт, Давидс, Зидан и т.д.).
Если взять статистику Озила и Зидана, то наверняка у Озила она круче будет. Но кто Озил и кто Зидан ???
И где Озил, а где Зидан?
По Месси и Криштиану, лет через 20 все равно не будет вопросов, все будут видеть их статистику и понимать ,что это были монстры.
Но есть игроки, которых надо не только статистикой мерить (Дрогба, Клюйверт, Давидс, Зидан и т.д.).
Если взять статистику Озила и Зидана, то наверняка у Озила она круче будет. Но кто Озил и кто Зидан ???
И где Озил, а где Зидан?