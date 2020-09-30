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Сауль: «„Атлетико“ сделал больше, чем „Уэска“, чтобы выиграть в матче»

30 сентября 2020, 23:18
УэскаЛоготип футбольный клуб Уэска0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Капитан «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал результат матча 4-го тура Ла Лиги против «Уэски» (0:0).

Мы перепробовали все и во всех ситуациях. Мы не смогли создать столько моментов, сколько хотелось бы в первом тайме. Во второй половине у нас были шансы выиграть матч.

Ожидания нашей команды остаются прежними. Мы не были очень уж хороши в прошлом матче (6:1 с «Гранадой» – прим.) и не были так уж плохи в этом. Старались заработать три очка, но это было невозможно. Мы сделали больше, чем соперник, чтобы выиграть в этом матче.

Очень жаль. Всем нам хотелось победы. Мы должны извлекать уроки из наших ошибок, чтобы такого больше не происходило.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 02:00
Весьма почетный результат для Уэски.
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 00:38
Открою Саулю секрет: Уэска и не собералась этот матч выйгравать, ничья ее полностью устроила. А вот вы облажались. Второй матч сезона и уже есть потереные очки, с таким похдодом борьба за чемпеонство вам не грозит. Снова будет третее место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 23:56
Как вышло,так вышло!
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