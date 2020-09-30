Сауль: «„Атлетико“ сделал больше, чем „Уэска“, чтобы выиграть в матче»

Капитан «Атлетико» прокомментировал результат матча 4-го тура Ла Лиги против «Уэски» (0:0).

Мы перепробовали все и во всех ситуациях. Мы не смогли создать столько моментов, сколько хотелось бы в первом тайме. Во второй половине у нас были шансы выиграть матч.

Ожидания нашей команды остаются прежними. Мы не были очень уж хороши в прошлом матче (6:1 с «Гранадой» – прим.) и не были так уж плохи в этом. Старались заработать три очка, но это было невозможно. Мы сделали больше, чем соперник, чтобы выиграть в этом матче.

Очень жаль. Всем нам хотелось победы. Мы должны извлекать уроки из наших ошибок, чтобы такого больше не происходило.