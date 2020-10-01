ГлавнаяНовости

Московские матчи сборной России в Лиге Наций смогут посетить болельщики

01 октября 2020, 23:00

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о том, что ближайшие матчи сборной России в Лиге Наций УЕФА пройдут со зрителями.

Матчи российской сборной в групповом этапе Лиги Наций со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня, 1 октября, разрешил допуск на стадион на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей, сообщает пресс-служба организации.

Все новости
ОфициальноНа матче «Ренн» — «Краснодар» смогут присутствовать 5 000 фанатов
Вчера, 23:27 Комментарии6
Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» уменьшена до 30%
15 октября Комментарии4
Болельщик «Вест Хэма» получил бан на три года за оскорбление Салаха
15 октября Комментарии8
ОфициальноНа матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей
13 октября Комментарии9
В Госдуме просят выявить число заразившихся на матче «Спартак» — «Зенит»
13 октября Комментарии30
Серия А планирует уменьшить количество зрителей на матчах
11 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 00:11
Неизвестно как на эту затею посмотрит Собянин. Если ситуация будет ухудшаться как сейчас, то он может и прикрыть это дело.
Дрогба0707
Дрогба0707
02 октября в 00:05
Москве можно а других гародах карантин нелзя🤣
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 00:02
Без болельщиков сборной было ба намного тяжелее
STVA 1
STVA 1
01 октября в 23:50
Это хорошо
drug01
drug01
01 октября в 23:39
Это хорошо удачи
GooSe25
GooSe25
01 октября в 23:05
Только после принятия вакцины)))
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 23:03
Хорошая новость для болельщиков
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100