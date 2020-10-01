Московские матчи сборной России в Лиге Наций смогут посетить болельщики

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о том, что ближайшие матчи сборной России в Лиге Наций УЕФА пройдут со зрителями.
Матчи российской сборной в групповом этапе Лиги Наций со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня, 1 октября, разрешил допуск на стадион на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей, сообщает пресс-служба организации.