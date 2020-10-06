«Локомотив» участит тесты футболистов на коронавирус после заражения Рыбуса

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что в московском клубе введут учащенный формат тестирования игроков на коронавирус после заражения польского защитника команды .

Да, действительно, еще сегодня утром из стана сборной Польши нам сообщили, что тест на коронавирус Мацея Рыбуса показал положительный результат. Перед воскресным матчем с «Химками» у Мацея, как и у всей команды, результат был отрицательным. Никаких симптомов у Рыбуса нет, но тест есть тест.

Начиная с завтрашнего дня «Локомотив» переходит на учащенный формат тестирования, буквально в ежедневном режиме. Завершая тему наших футболистов в сборной Польши, тест у Гжегожа Крыховяка отрицательный.