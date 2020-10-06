«Локомотив» участит тесты футболистов на коронавирус после заражения Рыбуса

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что в московском клубе введут учащенный формат тестирования игроков на коронавирус после заражения польского защитника команды Мацея Рыбуса.
Да, действительно, еще сегодня утром из стана сборной Польши нам сообщили, что тест на коронавирус Мацея Рыбуса показал положительный результат. Перед воскресным матчем с «Химками» у Мацея, как и у всей команды, результат был отрицательным. Никаких симптомов у Рыбуса нет, но тест есть тест.
Начиная с завтрашнего дня «Локомотив» переходит на учащенный формат тестирования, буквально в ежедневном режиме. Завершая тему наших футболистов в сборной Польши, тест у Гжегожа Крыховяка отрицательный.