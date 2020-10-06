Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом

Польский защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом. Об этом сообщил менеджер сборной Польши Якуб Квятковский в своём твиттере.
Мацей сдал анализ в расположении сборной Польши, и его результат оказался положительным. Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек сообщил, что заменит Рыбуса другим игроком.
В июле этого года «Локомотив» продлил контракт с Рыбусом.
Мацею выздоравления и скорейшего возвращения в строй!
Мацею выздоравления и скорейшего возвращения в строй!
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
А если дело не в нём, а в члене семьи? Или в доставщике продуктов? Или в работнике магазина?
А если дело не в нём, а в члене семьи? Или в доставщике продуктов? Или в работнике магазина?
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Авторизованные пользователи могут оставлять комментарии анонимно. Для этого достаточно нажать на кнопку рядом с «отправить». Иконка станет цветной, и все последующие ваши комментарии будут отправляться со случайно сгенерированных никнеймов и стандартным аватаром. Ссылка с никнейма также не перекинет в ваш профиль. Анонимный режим всегда можно отключить, нажав на ту же иконку, а любому анонимному комментарию вернуть все аттрибуты владельца, нажав на иконку под комментарием.
Царь-рыба :))
Царь-рыба :))
Вообще по хорошему на время пандемии надо было отменить все эти игры сборных.
И так будут риски с Еврокубками. А тут ещё и сборные.
Вообще по хорошему на время пандемии надо было отменить все эти игры сборных.
И так будут риски с Еврокубками. А тут ещё и сборные.