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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом

06 октября 2020, 21:54

Польский защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом. Об этом сообщил менеджер сборной Польши Якуб Квятковский в своём твиттере.

Мацей сдал анализ в расположении сборной Польши, и его результат оказался положительным. Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек сообщил, что заменит Рыбуса другим игроком.

В июле этого года «Локомотив» продлил контракт с Рыбусом.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 октября в 16:15
Да всё правильно говоришь. Но я про то, что не факт, будто игрок шлялся непойми где и потому заболел
berda2003
berda2003
07 октября в 12:32
это провокация, любимое занятие поляков - это гадить, завтра у шиманьского будет положительный тест...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
07 октября в 09:03
У меня в родне 5 врачей, из них 4 переболели, один в очень тяжёлой форме. Спасли его в Москве, в пироговке. И они знают про этот вирус намного больше "учёных", которые в основном спорят.
рже
рже
07 октября в 08:06
Зе Луиш ? ....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 07:29
Как вот не вовремя, блин!
Мацею выздоравления и скорейшего возвращения в строй!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 октября в 07:21
Анатолий до сих пор учёные спорят о том что такое вирус и как он попадает в организм человека.Так что это говорить когда и как, всё равно что искать иголку в стогу сена
Бот зануда
Бот зануда
07 октября в 06:22


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


112910415
112910415
07 октября в 04:54
какая опасная новость ...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
07 октября в 03:22
Аквамэн сосет!
zsb1961
zsb1961
07 октября в 00:54
Выздоровления!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bastardo (раскрыть)
07 октября в 00:13
Надо отслеживать все контакты как минимум за 5 дней до обнаружения вируса. Наверняка он был на игре с Химками, которая была три дня назад.. А потом, что значит "дело не в нем"? Вирус то у него и важно с кем он контактировал 5 дней назад У всей команды Локо будут проверять и если что.....
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 октября в 23:40
>Футболисты шастают где попало

А если дело не в нём, а в члене семьи? Или в доставщике продуктов? Или в работнике магазина?
valt134
valt134
06 октября в 23:22
Где-то даже странно. Насколько я знаю поляки водку лакают похлеще нашего Брата...
Бот зануда
Бот зануда
06 октября в 23:22


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Loko57
Loko57
06 октября в 23:12
Ну теперь пусть в Локо и носу не сунет))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 октября в 23:09
А тебе известно, что заражение наступает и обнаруживается не ранее чем через 3-5 дней после инфицирования и не позднее, чем через две недели. Это означает, что он заведомо еще в Локо это подловил. Теперь по хорошему Роспотребнадзор начнет Локо трясти по полной. Нам только этого еще не хватало тем более перед ЛЧ. Не желают клубы строго соблюдать меры предосторожности, хотя все возможности есть. Футболисты шастают где попало, а клубы потом расплачиваются. Наказать по полной надо поляка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 22:51
Надо было предохроняться!
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 22:41
Прискорбно,здоровья.Как раз совпало с рекордным числом выявленных заболевших и умерших за сутки в Польше,за весь период пандемии.
ermak6848
ermak6848
06 октября в 22:35
Поправляйся Мацей!
alexgurzan
alexgurzan ответ post-navigator (раскрыть)
06 октября в 22:35
.
beefs
beefs
06 октября в 22:33
и где вы его находите....
Zenit_84
Zenit_84
06 октября в 22:29
Выздоровления Рыбусу
post-navigator
post-navigator
06 октября в 22:27, ред.
Коронарыбус!
Царь-рыба :))
oFANATo
oFANATo
06 октября в 22:19, ред.
Хоть не отпускай игроков в сборные.

Вообще по хорошему на время пандемии надо было отменить все эти игры сборных.

И так будут риски с Еврокубками. А тут ещё и сборные.
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 22:14
жаль. и как всегда не вовремя.
STVA 1
STVA 1
06 октября в 22:03
Это не есть хорошо!Здоровья!
LOpp
LOpp ответ Трезвый повар (раскрыть)
06 октября в 22:02
И всем игрокам Химки
David Young
David Young
06 октября в 21:57
Печально. Здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
06 октября в 21:56
Теперь надо всем игрокам Локо сдать тесты
Gahi
Gahi
06 октября в 21:55
Здоровья и быстрого возвращения в команду.
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