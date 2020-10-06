Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом

1602010496

06 октября 2020, 21:54

Польский защитник московского «Локомотива» заразился коронавирусом. Об этом сообщил менеджер сборной Польши Якуб Квятковский в своём твиттере.

Мацей сдал анализ в расположении сборной Польши, и его результат оказался положительным. Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек сообщил, что заменит Рыбуса другим игроком.

В июле этого года «Локомотив» продлил контракт с Рыбусом.