ГлавнаяНовости

У Роналду украли подписанную футболку «Ювентуса»

08 октября 2020, 18:10
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию.

Неизвестный пробрался в дом игрока на Мадейре, после чего украл подписанную футболку «Ювентуса». Полиция ведет расследование. Это случилось в день игры между сборными Португалии и Испании.

Все новости
Восемь игроков молодежной ганской команды погибли после падения автобуса
20 сентября
Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
15 сентября Комментарии4
В штаб-квартире «Сельты» случился пожар
14 сентября ВидеоКомментарии2
Дольберг вновь стал жертвой грабителей. На этот раз угнали еще и машину
12 сентября Комментарии3
Тренер вратарей «Интера» находится в тяжёлом состоянии после аварии
25 августа Комментарии3
Академия «Строгино»: «Умерший 17-летний игрок не имел проблем со здоровьем»
16 августа Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 октября в 07:59, ред.
хорошая будет подстилка для копыт, в конюшне.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
09 октября в 02:08
Футболку украл местный житель, чтобы застелить в будке своей собаки)
Шатаут
Шатаут
09 октября в 00:24
А подпись Месси... Молодец, что хранил.... Жаль, что не сберег.... Придется просить барселонавскую или аргентинскую... Хе-хе...
Legend 6
Legend 6
08 октября в 20:42
Дзюбу в такой видели...
mihaluch
mihaluch
08 октября в 20:11
Кто кроме русских может на Мадейре у Роналду футболку с...ть.
Bags_Banny
Bags_Banny
08 октября в 20:05
Клопыш и его мерзкие игрочишки, в ливерке им футболку Ювентуса никогда не видать, так они её украсть решили!!! Проплачено в полиции можно не искать!!!
Footbolista
Footbolista
08 октября в 18:53, ред.
Расчет воришки прост...по номиналу вещь копеечная...даже искать не будут...продать можно относительно дорого...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 18:49
Маразм крепчал! Это что, такая большая ценность - подписанная футболка? И вопрос, кто подписал? Сам Роналду? Тогда подпишет еще одну, делов то ;)
Да и зачем хранить дома футболку со своей подписью? Нарциссизмом попахивает. И типа больше ничего не нашлось спереть в доме у Роналду?
Не верю...
волгодон 2
волгодон 2
08 октября в 18:46
уборщица взяла пол мыть
sv_1969
sv_1969
08 октября в 18:35
Ужас какой)))
dimagas2
dimagas2
08 октября в 18:34
Меська колись!
beefs
beefs
08 октября в 18:19
надо же кому то понадобилось так рисковать....
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 18:15
это по заказу месси))))
Lucky luciano
Lucky luciano
08 октября в 18:15
это был катар эирлайнс
drug01
drug01
08 октября в 18:13
Кто то продаст дорого
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100