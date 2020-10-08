У Роналду украли подписанную футболку «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию.
Неизвестный пробрался в дом игрока на Мадейре, после чего украл подписанную футболку «Ювентуса». Полиция ведет расследование. Это случилось в день игры между сборными Португалии и Испании.
Да и зачем хранить дома футболку со своей подписью? Нарциссизмом попахивает. И типа больше ничего не нашлось спереть в доме у Роналду?
Не верю...
Да и зачем хранить дома футболку со своей подписью? Нарциссизмом попахивает. И типа больше ничего не нашлось спереть в доме у Роналду?
Не верю...