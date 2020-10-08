У Роналду украли подписанную футболку «Ювентуса»

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08 октября 2020, 18:10

Форвард «Ювентуса» попал в неприятную ситуацию.

Неизвестный пробрался в дом игрока на Мадейре, после чего украл подписанную футболку «Ювентуса». Полиция ведет расследование. Это случилось в день игры между сборными Португалии и Испании.