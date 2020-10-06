Беленов — лучший игрок «Уфы» по итогам сентября

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим игроком клуба по итогам сентября.
Такой выбор сделали болельщики. В голосовании Беленов набрал 62% голосов, опередив Ловро Бизяка (9%) и Олега Данченко (5,3%).
Александр Беленов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в сентябре! 💪🏻— ФК УФА (@UfaFc) October 6, 2020
Завершилось голосование по выбору лучшего игрока нашей команды в минувшем месяце.
1) Александр Беленов – 62% голосов
2) Ловро Бизяк – 9% голосов
3) Олег Данченко – 5,3% голосов pic.twitter.com/SLZVaxi9po
Напомним, что Беленов был признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезоне.