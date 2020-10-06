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Беленов — лучший игрок «Уфы» по итогам сентября

06 октября 2020, 15:10

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим игроком клуба по итогам сентября.

Такой выбор сделали болельщики. В голосовании Беленов набрал 62% голосов, опередив Ловро Бизяка (9%) и Олега Данченко (5,3%).

Напомним, что Беленов был признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезоне.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 октября в 16:58
До сих пор не понятно,почему его нет в сборной.Стасик!Привет тебе!!!
Yishka Ra
Yishka Ra
06 октября в 16:59
С 20 пропущенными... Тушите свет.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 15:23
Когда нет защиты то вратарь становиться лучшим.
drug01
drug01
06 октября в 15:18
Молодец пора в сборную
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
06 октября в 15:11
заслужил по праву
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