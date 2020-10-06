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Кафу и Лам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории

06 октября 2020, 08:16

Журнал France Football решил составить символическую сборную всех времён.

Издание озвучило 10 кандидатов на позицию правого защитника: Джузеппе Бергоми (Италия), Манфред Кальц (Германия), Кафу (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Карлос Альберто (Бразилия), Вим Сюрбир (Нидерланды), Джалма Сантос (Бразилия), Лилиан Тюрам (Франция), Клаудио Джентиле (Италия), Берти Фогтс (Германия).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Ранее были оглашены номинанты на позиции вратаря, центрального защитника и левого защитника.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 октября в 11:40
Про Гари Невилла видимо не слышали
Agamaga
Agamaga
06 октября в 11:14
Кафу пусть будет
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
06 октября в 11:11, ред.
Бергоми без вариантов!
Почему нет Хавьера Дзанетти???
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
06 октября в 10:55
Один из бразильцев
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
06 октября в 10:32
Кафу и Тюрам 🔥🔥
R.Carlos.
R.Carlos.
06 октября в 09:49
Без сомнения Кафу
don_surio
don_surio
06 октября в 09:05
А где Аньюков и Фернандес?
Alex12357
Alex12357
06 октября в 09:04
КАФУ-безо всяких вопросов ,если только не вмешается коррупция ФИФА и УЕФА!!!
STVA 1
STVA 1
06 октября в 09:01
Классная компания
mihaluch
mihaluch
06 октября в 08:58
Выбрать очень сложно половина достойны.
Baggio R.
Baggio R.
06 октября в 08:50
Странно, что Дзанетти не включили в этот список. Из перечисленных, пожалуй, Кафу
shlomo
shlomo
06 октября в 08:16
Сложно выбрать...очень многие достойны
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