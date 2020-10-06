Кафу и Лам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории

Журнал France Football решил составить символическую сборную всех времён.
Издание озвучило 10 кандидатов на позицию правого защитника: Джузеппе Бергоми (Италия), Манфред Кальц (Германия), Кафу (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Карлос Альберто (Бразилия), Вим Сюрбир (Нидерланды), Джалма Сантос (Бразилия), Лилиан Тюрам (Франция), Клаудио Джентиле (Италия), Берти Фогтс (Германия).
The 10 nominees as best right back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/FlVHsFhjUo pic.twitter.com/55rbQzeWcO— France Football (@francefootball) October 5, 2020
Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Ранее были оглашены номинанты на позиции вратаря, центрального защитника и левого защитника.
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