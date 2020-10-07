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Ал. Миранчук номинирован на награду «Спортсмен года» по версии журнала GQ

07 октября 2020, 09:15

Авторитетный журнал GQ огласил список претендентов на награду «Спортсмен года».

На фоне отмененных чемпионатов и турниров мы воздаем должное тем, кто в 2020 году успел отметиться незаурядными достижениями и не дал нам остаться без спортивных зрелищ, пусть и в непривычных форматах и дисциплинах. Так, если в начале XXI века виртуальный спорт казался не более чем игрой, то теперь многие пересмотрели свое отношение и к этому вопросу.

Среди претендентов оказался полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Редакция журнала объяснила включение хавбека в список кандидатов:

После голов в ворота «Ювентуса» за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал «Аталанту». Лишний раз о его силе говорит то, что «Локомотив» без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка.

Стоит отметить, что конкрецию Алексею составят теннисист Даниил Медведев, гимнаст Никита Нагорный, боксёр Александр Поветкин и хоккеист Никита Кучеров.

Напомним, что ранее Алексей Миранчук попал в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020 в РПЛ.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ lobsterdam (раскрыть)
07 октября в 15:18
Смолов Барсе забивал,а его не отметили,глупая пиарщина...
killerman77
killerman77
07 октября в 14:52
после опубликования этого списка лешку будут звать - леха пятое колесо
valt134
valt134
07 октября в 14:44
Бред сивой кобылы.
pomor45
pomor45
07 октября в 12:57
Алексей, выигравший в России все, выбрал «Аталанту».
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Выбирал ли? Она ему досталась по счастливому случаю.
pomor45
pomor45
07 октября в 12:54
Тащат парня на высоту, чтобы потом сбросить его с неё, если их завышенных ожиданий не оправдает. Подождали бы, пока проявит себя в топовом чемпионате.
berda2003
berda2003
07 октября в 12:35
"конкрецию" - это куда? и такой весь сайт...
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
07 октября в 12:24
Главное что не с Сашей Медведевым))
13 RUS
13 RUS
07 октября в 11:33
Вот дичь же в головах кто эти номинации выдумывает, уже награды дают за голы в ворота Юве. Бесполезная херня, хоть бы умного чего придумали где нибудь в стране
13 RUS
13 RUS
07 октября в 11:30
Как так? А как же великий зюба?
Tangkuban
Tangkuban
07 октября в 10:55
Куда катимся, не понятно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 октября в 10:40
Что это ему даст?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
07 октября в 10:39
про Дзюбу как посмели забыть?
Василий 50
Василий 50
07 октября в 10:35
Пусть лучше ему повезёт в Италии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 октября в 10:32
Сколько пустых титулов придумали
Legend 6
Legend 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
07 октября в 10:19
Это Дзюбу с футболистами сравнивать не этично...Дзюбу этично сравнивать со срубом...
Трезвый повар
Трезвый повар
07 октября в 10:14
Дзюба номинирован на награду "Самый умный спортсмен года" по версии журнала IQ
Gahi
Gahi
07 октября в 10:09
Ал.Миранчук попал в хорошую компанию одно то чтобы быть рядом с такими спортсменами как А.Поветкин, Д. Медведев, Н.Нагорный, Н.Кучеров, уже большая честь для Алексея. Каким бы не был выбор но Миранчук как номинат конкурса которого выбрали из большого количества достойных футболистов может уже гордится этим фактом. Желаю ему чтобы он ещё ярче проявил себя в Аталанте и стал номинантом больших футбольных конкурсов. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 10:07, ред.
Ничего он не выиграл, что бы стать номинантом.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
07 октября в 10:02
Кучерова и Миранчука ставить в один список номинантов неэтично.
Juve14
Juve14 ответ lobsterdam (раскрыть)
07 октября в 09:47
Это ппц какое достижение, не каждому футболисту суждено забить самому Ювентусу, это вам не семь легких мячей Ливерке отгрузить)))
beefs
beefs
07 октября в 09:44
а где же наш лучший футболист года?
lobsterdam
lobsterdam
07 октября в 09:37
Кучеров выиграл НХЛ, а этот, что успел совершить? гол Ювентусу, а это разве достижение?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 09:18
Поздравляю! Престижная награда!
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