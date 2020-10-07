Ал. Миранчук номинирован на награду «Спортсмен года» по версии журнала GQ

Авторитетный журнал GQ огласил список претендентов на награду «Спортсмен года».
На фоне отмененных чемпионатов и турниров мы воздаем должное тем, кто в 2020 году успел отметиться незаурядными достижениями и не дал нам остаться без спортивных зрелищ, пусть и в непривычных форматах и дисциплинах. Так, если в начале XXI века виртуальный спорт казался не более чем игрой, то теперь многие пересмотрели свое отношение и к этому вопросу.
Среди претендентов оказался полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Редакция журнала объяснила включение хавбека в список кандидатов:
После голов в ворота «Ювентуса» за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал «Аталанту». Лишний раз о его силе говорит то, что «Локомотив» без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка.
Стоит отметить, что конкрецию Алексею составят теннисист Даниил Медведев, гимнаст Никита Нагорный, боксёр Александр Поветкин и хоккеист Никита Кучеров.
Напомним, что ранее Алексей Миранчук попал в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020 в РПЛ.