Ал. Миранчук номинирован на награду «Спортсмен года» по версии журнала GQ

Авторитетный журнал GQ огласил список претендентов на награду «Спортсмен года».

На фоне отмененных чемпионатов и турниров мы воздаем должное тем, кто в 2020 году успел отметиться незаурядными достижениями и не дал нам остаться без спортивных зрелищ, пусть и в непривычных форматах и дисциплинах. Так, если в начале XXI века виртуальный спорт казался не более чем игрой, то теперь многие пересмотрели свое отношение и к этому вопросу.