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Лукаку: «Я думаю, что поражение — это мотивация»

14 октября 2020, 15:09

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вспомнил поражение в финале Лиги Европы от «Севильи».

Я думаю, что поражение — это мотивация. Потому что в этом проявляется определенная энергия. Я не умею проигрывать, я это признаю. И это проявилось в финале Лиги Европы. Я просто не мог пойти получить свою серебряную медаль. Я не желаю об этом. Но это не проявление неуважения к «Севилье». Поставьте себя на мое место: вы работаете всю жизнь, чтобы добиться своего. И в финале вы проигрываете. Но этот эпизод придал мне сил, чтобы добиться еще большего.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:13
Главное- извлечь урок и пользу!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 октября в 15:22
В таком случае твоя карьера в МЮ была сплошной мотивацией. Однако, что-то мы этого не заметили.
sv_1969
sv_1969
14 октября в 15:10
Реванша жаждут
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