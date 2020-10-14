Лукаку: «Я думаю, что поражение — это мотивация»

Нападающий «Интера» вспомнил поражение в финале Лиги Европы от «Севильи».

Я думаю, что поражение — это мотивация. Потому что в этом проявляется определенная энергия. Я не умею проигрывать, я это признаю. И это проявилось в финале Лиги Европы. Я просто не мог пойти получить свою серебряную медаль. Я не желаю об этом. Но это не проявление неуважения к «Севилье». Поставьте себя на мое место: вы работаете всю жизнь, чтобы добиться своего. И в финале вы проигрываете. Но этот эпизод придал мне сил, чтобы добиться еще большего.