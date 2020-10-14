Пятов: «С нетерпением жду, когда вернусь в общую группу»

Вратарь донецкого «Шахтера» , который недавно заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Здоровье — супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам. Как проходит самоизоляция? Как и у всех ребят: мы закрыты, отрезаны от своих семей. Слава Богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще я занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.

Как и для любого футболиста, остаться без футбола — это невозможно! Я с нетерпением жду, когда вернусь в общую группу. Мы — профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней — и будем в той форме, в которой были до карантина.

Практически со всеми на связи. Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов… Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии.