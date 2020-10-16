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«Кардифф» арендует у «Ливерпуля» хавбека Уилсона

вчера, 08:13

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон присоединится к «Кардифф Сити» на правах аренды, утверждает Football Insider.

По информации источника, подписать 23-летнего хавбека также пытаются «Суонси» и «Бристоль Сити», однако, как отмечается, «Кардифф» предложил наиболее выгодные условия.

23-летний Уилсон еще не попадал в состав «Ливерпуля» в Премьер-Лиге в этом сезоне, но сыграл в Кубке английской Лиги против «Арсенала» (0:0, — 4:5 по пен.) 1 октября.

Ранее от идеи подписания Уилсона отказался «Бернли».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 09:21
Кардиф должен аренду сразу оплатить, знаем этих кидал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:16
В Кардиффе более комфортно.
Gahi
Gahi
вчера в 08:14
Удачи в новой команде.
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