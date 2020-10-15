«Реал» расстанется с Йовичем в январе

По данным todofichajes.com, руководство «Реала» приняло решение продать нападающего Луку Йовича.
Мадридский клуб постарается расстаться с форвардом в январе, когда откроется трансферное окно.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также заявил руководству клуба, что более не рассчитывает на игрока.
Ранее на Йовича претендовал «Манчестер Юнайтед».
Лишь бы угодить нарциссу.
Лишь бы угодить нарциссу.
Конечно же он лучше меня знает, он ведь на тренировках тоже видит, как Йович работает.
Конечно же он лучше меня знает, он ведь на тренировках тоже видит, как Йович работает.
Или так принято у реаловских переобуваться?
Или так принято у реаловских переобуваться?
А по факту загубленный талант.
А по факту загубленный талант.