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«Реал» расстанется с Йовичем в январе

15 октября 2020, 15:30

По данным todofichajes.com, руководство «Реала» приняло решение продать нападающего Луку Йовича.

Мадридский клуб постарается расстаться с форвардом в январе, когда откроется трансферное окно.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также заявил руководству клуба, что более не рассчитывает на игрока.

Ранее на Йовича претендовал «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 17:34
Начинай.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 16:17
Подожди, если у гнома все награды были купленные, то я начал бы с 2009 года.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 15:54
Я не писал, что все купленные.
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 15:47
Судя по тому, что у Месси все купленные, то да, история с нарциссом не исключение.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 15:46
А там тоже липовый мяч?
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 15:44
Так начинай с 2008 года.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 11:59
До 2013 года очередь не дошла, как дойдет - так засудим.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:26
продайте Зидана...
Agamaga
Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 09:50
Самый позорный 2013 год, продление голосования нарушив регламент, чего раньше не было. За 0 титулов давать ЗМ, когда и на индивидуальном уровне не лучший - просто позор!
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 09:47
Лучше начни с 2013 года, когда были нарушения по голосованию, чего никогда не было в истории.
Лишь бы угодить нарциссу.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 08:15
Сначала с гномом разберемся, а потом вернёмся в 2013.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:38
Почему бы Зидану не попытаться заиграть Йовича?
Конечно же он лучше меня знает, он ведь на тренировках тоже видит, как Йович работает.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 01:37
Или вернуться в 2010 и по 2020 года спрашивать Месси, как ему удалось столько покупок сделать???
рус фан
рус фан
вчера в 00:43
С Йовичем видимо не угадали, хотя у него есть шанс до зимы постараться остаться.
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
15 октября в 22:20
На счёт покупки наград - это надо вернуться в 2013 год и спросить Роналду "сколько отдал за слёзы" Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября в 22:18
Да, но и не выигрывал ничего, как некоторые звезды, аха-ха))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
15 октября в 21:14
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    15 октября в 20:49
    И награды не покупал, аха-ха.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    15 октября в 20:22
    Эта новость про Реал или Барсу?
    Или так принято у реаловских переобуваться?
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
    15 октября в 20:20
    ахаха, ну кто угодно, но не болелам Барсы говорить о загубленных игроках ))) у вас каждый 1й трансфер такой )) Дембеле, Коутиньо, Гризман, Туран, Умтити, Семеду, Артур, и прочие Чигринские ))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    15 октября в 20:18
    значит договоренности по Холланду стали крепче )
    Agamaga
    Agamaga
    15 октября в 17:35
    Когда покупали Йовича сколько было надежд у местных сливочных..
    А по факту загубленный талант.
    Project Pandora
    Project Pandora
    15 октября в 16:58
    Не шмогла ...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 октября в 15:58
    Зачем вообще его покупали??? Сдернули парня с места, а поиграть толком и не дали.
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 октября в 15:33
    жаль что так))
    Legend 6
    Legend 6
    15 октября в 15:33
    Угробили игрока. При Зидане это норма.
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