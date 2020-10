Пресс-служба «Брайтона» сообщает, что клуб подписал нападающего .

Контракт с игроком, который находился в статусе свободного агента, рассчитан на один сезон.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️