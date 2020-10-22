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Коман: «„Бавария“ великолепно сыграна. Хотим продолжать побеждать»

сегодня, 06:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Вингер «Баварии» Кингли Коман дал комментарий после домашней победы над «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо играли, я забил два мяча, что меня очень радует. Конечно, я иногда ещё вспоминаю гол в финале. Но сейчас уже начался новый сезон. Мы хотим продолжать побеждать. У нас очень хорошая команда, мы великолепно сыграны. Надеюсь, что дальше всё будет в том же духе. В случае с первым голом я сместился к центру, пас Йозуа [Киммиха] был идеален. Я взял мяч под контроль, а затем нанёс удар по воротам.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Да просто порвали...
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