Коман: «„Бавария“ великолепно сыграна. Хотим продолжать побеждать»

Вингер «Баварии» дал комментарий после домашней победы над «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо играли, я забил два мяча, что меня очень радует. Конечно, я иногда ещё вспоминаю гол в финале. Но сейчас уже начался новый сезон. Мы хотим продолжать побеждать. У нас очень хорошая команда, мы великолепно сыграны. Надеюсь, что дальше всё будет в том же духе. В случае с первым голом я сместился к центру, пас Йозуа [Киммиха] был идеален. Я взял мяч под контроль, а затем нанёс удар по воротам.