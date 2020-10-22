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Пепе: «„Порту“ показал, что способен побеждать на любом стадионе»

сегодня, 05:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Капитан «Порту» Пепе прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не любим проигрывать. «Порту» хорошо подготовился к игре. Вчера я говорил о том, что мы хорошо тренируемся и собираемся выложиться на полную. Их команда продемонстрировала невероятный характер и желание добыть победу.

Думаю, ничего не мешает нам мечтать о выходе в следующий этап, потому что мы будем бороться. Сегодня мы показали, что способны побеждать на любом стадионе.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:21
У Порту есть потанциал.
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