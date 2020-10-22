Пепе: «„Порту“ показал, что способен побеждать на любом стадионе»

Капитан «Порту» Пепе прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не любим проигрывать. «Порту» хорошо подготовился к игре. Вчера я говорил о том, что мы хорошо тренируемся и собираемся выложиться на полную. Их команда продемонстрировала невероятный характер и желание добыть победу.

Думаю, ничего не мешает нам мечтать о выходе в следующий этап, потому что мы будем бороться. Сегодня мы показали, что способны побеждать на любом стадионе.