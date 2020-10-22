Розе: «Ничья с „Интером“ справедлива, но жаль, что мы не добились большего»

Главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах подвёл итоги выездного матча с «Интером» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, результат справедлив, учитывая то, что мы видели на поле. Мы сыграли не так хорошо, как я рассчитывал, но в целом мы максимально использовали наши голевые возможности.

Играть на «Сан Сиро» нелегко, потому что даже без болельщиков атмосфера стадиона по-прежнему оказывает своё влияние, а мы слишком уважительно отнеслись к «Интеру» в первом тайме.

Я бы с радостью увёз отсюда ничью, но учитывая то, как складывалась игра, и их поздний гол, жаль, что мы не добились большего.