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Лукаку: «„Интер“ должен стать сильнее. Прежде всего, психологически»

сегодня, 05:50
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дал комментарий после домашнего матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На мой взгляд, это не лучший результат, потому что мы способны на большее. Нужно продолжать работать и стать ментально сильнее, потому что это непростой момент для нас, и мы должны продолжать верить в свой класс.

Нужно стать сильнее. Прежде всего, психологически. Лучше действовать в обороне, так как мы пропустили два гола из-за ошибок. Мы допустили очень много помарок и упускали шансы в атаке. На таком уровне если мы не используем свои возможности, приходится расплачиваться.

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