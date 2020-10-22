Клопп: «Игра была не лучезарной, но мы хотели получить 3 очка и взяли их»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Выступление было достаточно хорошим, чтобы выиграть этот матч. Это то, что вам и требуется. Думаю, обе команды могли бы показать лучший футбол.

Временами игра была дикой. Поле было вязким и слякотным. Три дня назад оно выглядело совершенно иначе, да и на вчерашней тренировке выглядело по-другому.

Мы не использовали свои моменты, что расстраивает. У «Аякса» был очень большой шанс, когда мяч угодил в каркас ворот. Такое бывает при счёте 1:0. Но в целом я доволен игрой. Это был не лучезарный футбол, но мы хотели получить три очка и взяли их.