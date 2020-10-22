ГлавнаяНовости

Клопп: «Игра была не лучезарной, но мы хотели получить 3 очка и взяли их»

сегодня, 04:48
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Выступление было достаточно хорошим, чтобы выиграть этот матч. Это то, что вам и требуется. Думаю, обе команды могли бы показать лучший футбол.

Временами игра была дикой. Поле было вязким и слякотным. Три дня назад оно выглядело совершенно иначе, да и на вчерашней тренировке выглядело по-другому.

Мы не использовали свои моменты, что расстраивает. У «Аякса» был очень большой шанс, когда мяч угодил в каркас ворот. Такое бывает при счёте 1:0. Но в целом я доволен игрой. Это был не лучезарный футбол, но мы хотели получить три очка и взяли их.

Все новости
Пепе: «„Порту“ показал, что способен побеждать на любом стадионе»
Сегодня, 05:18 Комментарии1
Эррера: «„Атлетико“ играл очень хорошо. Нас нельзя сбрасывать со счетов!»
Сегодня, 04:34 Комментарии3
Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»
Сегодня, 04:18 Комментарии2
Флик: «„Бавария“ продемонстрировала очень хорошую эффективность»
Сегодня, 03:55 Комментарии1
Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»
Сегодня, 03:36 Комментарии3
Корниенко: «Думаю, „Реал“ недооценил нас»
Сегодня, 03:09 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:27
План минимум выполнен.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:50
Сделали большое дело.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100