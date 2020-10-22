Гвардиола: «Хороший старт для „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал домашнюю победу над «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Последние 10-15 минут первого тайма и начало второго мы играли хорошо. Это хороший старт для нас перед выездом во Францию [на игру с «Марселем»].

Соперник был очень силён на стандартах. Поэтому, когда мы перестали допускать стандарты у своих ворот и не позволяли проводить контратаки, стали контролировать игру.

В Лиге чемпионов есть возможность делать пять замен, и все, кто вышел на поле, внесли невероятный вклад. Мы уже приняли решение заменить Гюндогана, но он забил невероятный гол.

Когда команда соперника садится в глубокую оборону, нужно ждать своего момента. Мы внесли некоторые корректировки в конце первого тайма. Мы говорили о том, что надо сохранять терпение и в нужный момент атаковать. Так что мы заставили их побегать.