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Гвардиола: «Хороший старт для „Манчестер Сити“»

сегодня, 06:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Последние 10-15 минут первого тайма и начало второго мы играли хорошо. Это хороший старт для нас перед выездом во Францию [на игру с «Марселем»].

Соперник был очень силён на стандартах. Поэтому, когда мы перестали допускать стандарты у своих ворот и не позволяли проводить контратаки, стали контролировать игру.

В Лиге чемпионов есть возможность делать пять замен, и все, кто вышел на поле, внесли невероятный вклад. Мы уже приняли решение заменить Гюндогана, но он забил невероятный гол.

Когда команда соперника садится в глубокую оборону, нужно ждать своего момента. Мы внесли некоторые корректировки в конце первого тайма. Мы говорили о том, что надо сохранять терпение и в нужный момент атаковать. Так что мы заставили их побегать.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:45
По результату да, но по игре очень много вопросов...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:35
МС по все параметрам сильнее.
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