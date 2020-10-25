«Реал» обогнал «Барселону» по количеству побед в Эль Класико

«Реал» обыграл «Барселону» (3:1) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги.
После этой игры «сливочные» вышли вперёд по количеству побед в Эль Класико. «Реал» имеет в своём активе 97 побед, «Барселона» — 96. Ещё 52 матча между принципиальными соперниками заканчивались ничейным результатом.
Напомним, что следующая игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 апреля 2021 года на поле мадридского клуба.
Под влияние многих факторов команды синхронно или по очереди будут громить, сливать, переламывать, спасать, вырывать и упускать... И это будет наполнять историю противостояния двух великих команд, какие бы тяжёлые периоды времени им не пришлось пройти... Каждой эпохе - свои герои, каждому эль класико - свой сценарий 🤔
Под влияние многих факторов команды синхронно или по очереди будут громить, сливать, переламывать, спасать, вырывать и упускать... И это будет наполнять историю противостояния двух великих команд, какие бы тяжёлые периоды времени им не пришлось пройти... Каждой эпохе - свои герои, каждому эль класико - свой сценарий 🤔