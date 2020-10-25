«Реал» обогнал «Барселону» по количеству побед в Эль Класико

1603618724

сегодня, 12:38

«Реал» обыграл «Барселону» (3:1) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги.

После этой игры «сливочные» вышли вперёд по количеству побед в Эль Класико. «Реал» имеет в своём активе 97 побед, «Барселона» — 96. Ещё 52 матча между принципиальными соперниками заканчивались ничейным результатом.

Напомним, что следующая игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 апреля 2021 года на поле мадридского клуба.