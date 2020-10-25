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«Реал» обогнал «Барселону» по количеству побед в Эль Класико

сегодня, 12:38
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Барселону» (3:1) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги.

После этой игры «сливочные» вышли вперёд по количеству побед в Эль Класико. «Реал» имеет в своём активе 97 побед, «Барселона» — 96. Ещё 52 матча между принципиальными соперниками заканчивались ничейным результатом.

Напомним, что следующая игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 апреля 2021 года на поле мадридского клуба.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 13:55
То ли ещё будет.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 13:46
Сегодня Реал, завтра Барса
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:43
А реал с левыми пенками ?
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:42
Реал в этом сезоне сильнее Барсы. Хоть и сам в полуразобранном состоянии.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:38
Надо было С.Рамосу не один раз, а пять-шесть раз упасть, так как он упал в штрафной площадке Барселоны, тогда вообще бы разгромили...
abramjan
abramjan
сегодня в 13:35
Дежурная победа..обыграли не гранда а команду из хвоста таблицы..
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:22
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 13:21
    Судья вчера конечно подарил победу Реалу
    ABir
    ABir
    сегодня в 13:19
    У Реалам есть возможность улучшить статистику противостояния с Барселоной. У каталонцев большие проблемы внутри
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:17
    достойное внимания противостояние...
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:11
    «Реал» связывался с Почеттино перед класико (Onda Cero)
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:11
    Тут идёт равная борьба.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 13:10
    Да по большей части пофиг. Решают важнейшие титулы. А что в очном противостоянии обогнали - это как-то мелочно.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 13:07
    Это только в чемпионате если считать всех официальных встреч то тогда Реал чуть чуть далеко по победам от Барсы
    Agamaga
    Agamaga ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 12:58
    Опережать на одну победу так называется?
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 12:58
    В Италии Милан и Интер также ноздря в ноздрю идёт всегда.
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:56
    жизнь продолжается
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:56
    Реал всегда был на голову выше Барсы.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    сегодня в 12:55
    В таком случае есть угроза нытья истерики и скандалов
    Вряд-ли такое позволит руководство клуба
    particular
    particular
    сегодня в 12:51, ред.
    Это случившийся факт... Но, в то же время, - это ещё один эпизод для обновления статистики в будущем...
    Под влияние многих факторов команды синхронно или по очереди будут громить, сливать, переламывать, спасать, вырывать и упускать... И это будет наполнять историю противостояния двух великих команд, какие бы тяжёлые периоды времени им не пришлось пройти... Каждой эпохе - свои герои, каждому эль класико - свой сценарий 🤔
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 12:51
    А у нас в чемпионате в Эль Класико зенит опережает сочи.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 12:46
    Месси сыграл плохо...
    Почему нет объективной критики в его адрес?
    Он превратился в обыкновенного добротного игрока.
    Может пора начинать его менять, если не играет?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:44, ред.
    Вот это я понимаю противостояние. Ни в одном чемпионате больше нет такой равной и непримиримой борьбы двух клубов на протяжении многих десятилетий
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:41
    Барсу с таким подходом скоро уважать перестанут в игроцком плане.
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