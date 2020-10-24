Фати стал самым юным автором гола в истории Эль Класико, побив рекорд Рауля

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сегодня, 17:45

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отметился голом в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:1, идет 1-й тайм) и стал самым молодым автором гола в истории Эль Класико.

Испанский футболист забил гол в ворота мадридской команды в возрасте 17 лет и 359 дней. Ранее этот рекорд принадлежал бывшему форварду «Реала» Раулю. На тот момент ему было 18 лет и 95 дней.

Также недавно Фати установил рекорд Лиги чемпионов.