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Фати стал самым юным автором гола в истории Эль Класико, побив рекорд Рауля

сегодня, 17:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч идет

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отметился голом в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:1, идет 1-й тайм) и стал самым молодым автором гола в истории Эль Класико.

Испанский футболист забил гол в ворота мадридской команды в возрасте 17 лет и 359 дней. Ранее этот рекорд принадлежал бывшему форварду «Реала» Раулю. На тот момент ему было 18 лет и 95 дней.

Также недавно Фати установил рекорд Лиги чемпионов.

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Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Музыченко (раскрыть)
сегодня в 18:03
Тщщщщ это опять хитрый Месси подстроил.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:01
Топарь и отличная смена Месси на троне лучшего.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:55
Если не будет ленивым как Педро и Эль хаддади,вырастит топ футболистом, в 17 лет забивает Реалу молодец .не зря в контракте прописаны 400 млн евро.значит подаёт большие надежды.Мс и Псж никогда не выкупят его контракт пока там отступные 400 лярдов,хотят что бы повторил путь месси.
Дмитрий Музыченко
Дмитрий Музыченко ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:54
Если 31 октября ДР, то 359 скорее всего
David Young
David Young ответ Дмитрий Музыченко (раскрыть)
сегодня в 17:53
С подсчётом дней ошибка. 298 дней (могу ошибаться в точном числе, но явно не 369).
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:52
молодей парниша, удачи в дальнейшем)
David Young
David Young ответ СТИГЛИЦ (раскрыть)
сегодня в 17:51
17, 31 октября исполнится 18.
Дмитрий Музыченко
Дмитрий Музыченко
сегодня в 17:50, ред.
Мда.......То есть никого не удивило 17 лет и 369 дней? Фати 18 лет походу никогда не исполнится...
Опередил СТИГЛИЦ)
СТИГЛИЦ
СТИГЛИЦ
сегодня в 17:48
в возрасте 17 лет и 369 дней.
Так это сколько лет то ))))))))))
СТИГЛИЦ
СТИГЛИЦ
сегодня в 17:47
Рауль, побит. Здравствует ФАТИКРОЙФ
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:45
Молодец парень, вот так бы всегда забивал...
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