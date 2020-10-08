«Зенит» пятый год подряд выдаёт мощный старт, Нобоа близок к личному рекорду. Цифры первой трети РПЛ-2020/21

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сегодня, 14:30

«Соккер.ру» переходит на язык цифр, чтобы поделиться любопытными наблюдениями после 10 туров РПЛ .

На старт, внимание, марш!

- Из 80 сыгранных матчей вничью завершились больше четверти поединков — 22 (27.5%). В шести из них не было забитых мячей.

- У хозяев не слишком значительное преимущество над гостями по количеству побед — 32 против 26 (55.17% против 44.83%). Возможно, отчасти это обусловлено отсутствием полноценной домашней поддержки из-за ограничений по заполнению трибун.

- В 10 турах Российской Премьер-Лиги забито 192 гола, в среднем 2.4 за игру. Это хуже цифр первой трети прошлого сезона, когда было 204 гола и 2.55 в среднем.

- 105 голов забили хозяева, 87 — гости.

- 22 гола из 192 забиты с пенальти — 11.5% от общего числа, еще 7 одиннадцатиметровых не были реализованы.

- С появлением во главе российского судейского корпуса Виктора Кашшаи значительно выросло количество желтых карточек: за 10 туров сезона 2020/21 арбитры выписали 479 «горчичников» (5.99 в среднем за матч). В прошлом году после трети чемпионата в РПЛ было зафиксировано 380 предупреждений — на сотню меньше.

- Еще более впечатляющим выглядит прирост удалений с ужесточением контроля над футболистами со стороны арбитров и введением VAR — 38 красных карточек против 13 на аналогичной отсечке сезона год назад. Почти втрое больше удалений! Это уже несколько другой футбол, чем был раньше.

Кто из клубов всех сильнее, всех румяней и бодрее?

- Пятый год подряд «Зенит» лидирует в РПЛ после десяти сыгранных туров. Серия началась в сезоне 2016/17, когда после трети чемпионата «Зенит» набрал 22 очка и делил первое место со «Спартаком». В трех следующих сезонах петербуржцы лидировали единолично, набирая 24, 25 и 23 балла за первую треть сезона. И вот снова разделенное со «Спартаком» бремя, ничья в очном противостоянии подчеркнула равенство в таблице, где команды набрали по 21 очку.

- «Зенит» забил 21 гол и ушел на октябрьскую международную паузу в статусе самой результативной команды РПЛ — 2.1 гола в среднем за игру. Хуже всех по этому показателю «Ротор», забивший только 4 мяча, правда волгоградцы не выходили на поле в двух турах из-за вспышки коронавируса в команде.

- Лучшая оборона после трети турнирной дистанции у «Динамо» — всего лишь 5 пропущенных мячей, а самые дырявые оборонительные линии у «Уфы» и «Химок», которые пропустили по 20 голов. Не удивительно, что в этих командах уже произошли тренерские перестановки.

- «Спартак» выдал лучший старт в РПЛ со своего чемпионского сезона 2016/17: сейчас 21 очко, тогда было 22, а «Динамо» провело лучшую для себя первую треть чемпионата за шесть лет.

- «Спартак» — единственная команда, забивавшая в каждом из 10 туров чемпионата.

- «Ротор» — единственный клуб РПЛ , который до сих пор не познал радости победы.

- «Зенит» выиграл все четыре матча в родных стенах, еще три клуба не проигрывали дома: это «Спартак», «Сочи» и «Краснодар».

- ЦСКА — самая бескомпромиссная команда РПЛ , «армейцы» лишь однажды поделили очки в десяти турах (с «Краснодаром» — 1:1), а вот «Сочи» и «Урал» уже по четыре раза играли вничью.

«Краснодар» — самый созидающий; «Ахмат» — самый грубый

- Ничуть не удивляет, что «Краснодар» лидирует по целому ряду элементов атакующей игры: «быки» — самая бьющая команда РПЛ (19.8 ударов в среднем за матч), они больше всех контролируют мяч (60.8%) и точнее остальных играют в пас, хотя здесь и наравне с «Зенитом» (83.3%).

- «Рубин» чаще всех в Премьер-Лиге пользуется искусством дриблинга — 10.9 обводок за игру. О том, кому казанцы обязаны этими цифрами, расскажем чуть ниже.

- «Ахмат» чаще всех в РПЛ нарушает правила и нарывается на санкции со стороны арбитров, команда Андрея Талалаева является абсолютным лидером по количеству нарушений (17.3 в среднем за игру) и желтым карточкам (40 предупреждений).

- Четырежды футболисты «Ахмата» изгонялись с поля, столько же удалений у «Рубина», а вот «Локомотив» остается единственной командой с нулем в графе «красные карточки». Это совпадение, или Станислав Сухина настолько продуктивно работает?

- 6.87 — такой рейтинг «Whoscored» выставил «Зениту», «Спартак» отстает на три сотых — 6.84. Лучшие в таблице, лучшие сумме статистических параметров. А хуже всех в РПЛ даже не «Ротор» или «Химки», а «Уфа» — 6.34.

Неожиданный бомбардир Нобоа, дриблер Кварацхелия и незаменимые

- Кристиан Нобоа забил 7 голов (3 с пенальти) в стартовых десяти турах и единолично возглавляет бомбардирскую гонку. 35-летний эквадорец в одном точном ударе от повторения своего самого результативного сезона в РПЛ : в чемпионате 2010 года забил 8 голов за «Рубин» в 27 играх.

- Лидер среди ассистентов — Себастьян Шиманьски из «Динамо», сделавший 5 результативных передач на партнеров. Любопытно, что в 22 матчах прошлого сезона поляк отметился только одним «ассистом».

- По системе «гол + пас» лидирует Артем Дзюба, на счету капитана «Зенита» 6 забитых мячей и 3 «ассиста». Итого, 9 результативных действий, 4 из которых Дзюба совершил в матче с «Уфой»: «Зенит» выиграл 6:0, а Артем оформил хет-трик и помог отличиться Азмуну.

- Первую треть чемпионата от звонка до звонка (все десять матчей без замен) провели 21 футболист, пять из которых представляют «Спартак»: Максименко, Зобнин, Айртон, Крал и Джикия всегда были на поле.

- Филип Уремович из «Рубина» и Константин Марадишвили из ЦСКА уже успели собрать по 5 желтых карточек, а вот дважды удаленных пока не было.

- Никола Влашич чаще всех в РПЛ бьет по воротам: 4.1 удара в среднем за игру.

- Главный дриблер чемпионата России — Хвича Кварацхелия. У грузина из «Рубина» 4.5 успешных попыток дриблинга в среднем за матч. Лидирует с солидным отрывом.

- По точности передач с большим отрывом лидирует шведский защитник «Рубина» Старфельт, у которого 93.2% пасов доходят до партнеров. Карл добился ощутимого прогресса под руководством Леонида Слуцкого и получил вызов в сборную Швеции. Сегодня он проведет дебютный матч в составе «Тре Крунур» против сборной России.

- Самый высокий рейтинг «Whoscored» среди футболистов по итогам 10 туров у Вандерсона из «Краснодара» — 8.11. В топ-10 также входят Реми Кабелла, Никола Влашич, Артем Дзюба, Кристиан Нобоа, Хвича Кварацхелия, Оливер Абильгор, Мурило, Роман Евгеньев и Иван Обляков.