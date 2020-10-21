ГлавнаяНовости

В восьми последних играх ЛЧ без Рамоса «Реал» потерпел семь поражений

сегодня, 22:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

«Реал» дома уступил «Шахтеру» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:3).

Из-за травмы поединок пропустил защитник мадридцев Серхио Рамос. Таким образом, в восьми последних играх ЛЧ без своего капитана «Реал» потерпел семь поражений.

Все новости
«Зенит» пятый год подряд выдаёт мощный старт, Нобоа близок к личному рекорду. Цифры первой трети РПЛ-2020/21
08 октябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии9
Рамос обогнал Касильяса по количеству сыгранных минут в сборной Испании
08 октября ВидеоКомментарии7
Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории
08 октября Комментарии11
Парадоксы пандемии. В Англии много пропускают из-за отсутствия болельщиков
07 октябряСергей Иванов в блоге Забыли спроситьКомментарии6
Роскошный старт АПЛ: уже забили 144 мяча, команда Анчелотти идёт на первом месте
05 октябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии11
«У „Спартака“ быстрейший футбол в России». Козырь Тедеско перед битвой с «Зенитом»
29 сентябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 23:12
это не оправдание. это безхребетность игроков Реала.

ладно бы это был бы какой-нибудь Алавес, но вам же зарплату мешками платят, а вы суперзвездами считаетесь.. как можно так играть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:05
Просто зажрались,привыкли что все под них ложатся,а Шахтёр не захотел и дал бой!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:04
А чего ещё ожидать, одного лидера продали, и в отсутствии второго, такие результаты и бывают!
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 22:58
Рамос это конечно потеря. Его ни кем не заменишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:55
Рамосозависимость Реала...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:48
Сегодня Реал порадовал
Брулин
Брулин
сегодня в 22:47
Безусловно нужен лидер, но Шахтер сегодня был прекрасным
shlifen
shlifen
сегодня в 22:44
Удручающая конечно статистика, и главное - рано или поздно Рамос завершит, а кем его заменить пока не ясно...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:37
надо было Кулибали покупать у Наполи
David Young
David Young
сегодня в 22:30
Когда не играет системообразующий игрок, игрок высочайшего класса, а ещё и легенда клуба, и вдобавок игроков его уровня в клубе мало, такое может случатся, и нередко. Кроме того, Рамос ещё и ветеран и отличный лидер. В общем, проблем у Реала немало, но потеря Рамоса является, бесспорно, очень значительной. Я думаю, что Реалу пора искать защитника высочайшего класса уже сейчас, в независимости от того, завершит ли Рамос карьеру в Реале, или уйдёт. Поскольку если без Рамоса столь тяжело, то после Рамоса будет точно так же, но уже не получится просто переждать, когда он вернётся в строй.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 22:27
Заменить этого парня будет даже сложнее, чем Криштиану
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:23
Без Рамоса намного больше проблем!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100