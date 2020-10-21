В восьми последних играх ЛЧ без Рамоса «Реал» потерпел семь поражений

«Реал» дома уступил «Шахтеру» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:3).
Из-за травмы поединок пропустил защитник мадридцев Серхио Рамос. Таким образом, в восьми последних играх ЛЧ без своего капитана «Реал» потерпел семь поражений.
«Реал» дома уступил «Шахтеру» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:3).
Из-за травмы поединок пропустил защитник мадридцев Серхио Рамос. Таким образом, в восьми последних играх ЛЧ без своего капитана «Реал» потерпел семь поражений.
ладно бы это был бы какой-нибудь Алавес, но вам же зарплату мешками платят, а вы суперзвездами считаетесь.. как можно так играть
ладно бы это был бы какой-нибудь Алавес, но вам же зарплату мешками платят, а вы суперзвездами считаетесь.. как можно так играть