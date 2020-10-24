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«Зенит» потерпел поражение дома в РПЛ впервые с 2018 года

сегодня, 18:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче против «Рубина» (1:2) в 12-м туре РПЛ.

Таким образом, петербургская команда прервала серию без поражений на домашней арене, которая составляла 27 матчей.

Последнее поражение «Зенита» на своем поле в рамках чемпионата России произошло в декабре 2018 года – тоже в игре с «Рубином» (1:2).

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Все комментарии
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 19:44
Сергей семак? А ты кто такой? Давай, до свидания!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:44
Да по-любому! 😜
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:35
Это только начало.Дальше яма гигантская.Но правильная.Сколько можно дурковать?
VAN ARM
VAN ARM ответ Юрниекс1 (раскрыть)
сегодня в 19:31
это разве новость? он всегда такой был)))))))))))))))
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 19:28
Дзюба- нулевой,команда не играет..
VAN ARM
VAN ARM ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 19:28
думаю он кайфонул от этого не меньше)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:23
Вообще-то, Викторычу лазурных топтать далеко не в первой... 😜
Tostao
Tostao
сегодня в 19:20, ред.
Семак по инерции всё ещё тренерует "Уфу", вот только игроки на два порядка сильнее и вилковы прикормлены.
Возьмите уже кого-нить фрица свободного.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 19:19
    Asper
    Asper
    сегодня в 19:13
    СБС, пора..
    Спасибо за расчистку авгиевых конюшен после Манчини и два золота, но видимо есть какой-то потолок, или определенная специализация.
    А выше этого потолка мы видим пока только движение вниз и какие-то отрицательные события, случившиеся впервые:
    - первое 4 место в группе ЛЧ
    - первое домашнее поражение от бельгийского клуба...
    Что дальше-то
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:04
    Это ерунда. Вот положительный тест Азмуна - это тревожит.
    ABir
    ABir
    сегодня в 19:03
    Ай да Слуцкий, ай да ...
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:03
    Два случая и оба с Рубином. Традиция, однако, скажет Дед за ЦСКА.
    nikot
    nikot
    сегодня в 19:02
    зенит не сбавляй оборотов!
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 19:00
    Россия ликует!
    Праздник!
    Порадовали дважды,настроение подняли до Боруссии Д,а там продлят!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 19:00
    что брюгге, что рубин, а итог один)
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 18:59
      nikot
      nikot
      сегодня в 18:59
      Начало положено,теперь попрет!
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 18:58
      Просто сегодня судья решил не прогибаться под Газпром.
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 18:58
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 18:58
        Даже и не верится, но это факт! Ох, уж этот Рубин...
        Squadra Adzurra
        Squadra Adzurra
        сегодня в 18:57
        Тысяча супов!!!
        berda2003
        berda2003
        сегодня в 18:56
          Hypnoz
          Hypnoz
          сегодня в 18:55
          Ждём Дортмунд ! За два матча, однозначного вывода нельзя сделать. Немцев надо уверенно обыгрывать !
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          сегодня в 18:55
          Это означает одно. Целый год судьи в Питере нормально не судили. Если бы судейство было не а-ля Вилков, то этих баранок было бы горааааздо больше. Слуцкий про судейство в предыдущем туре , когда Вилков судил, так крепко высказался, что в Питере судья судил нормально. Интересно долго это продлится? Или Дюков уже озаботился? Тут палка о двух концах . Вилковское судейство Зенита - чемпионство РПЛ в кармане, но в Европе полная ж........а. Если судейство нормальное, то в Европе все равно ж....а, но и в РПЛ ничего не светит. Трудный выбор.
          Bon Scott
          Bon Scott
          сегодня в 18:54, ред.
          Слуцкий преподал сыночку Семаку азы тренерского мастерства. Поздравляю Рубин!!!!
          VAN ARM
          VAN ARM
          сегодня в 18:54
          славная страница в лёниной карьере)))
          beefs
          beefs
          сегодня в 18:54
          ну и ну...
          d_fincher
          d_fincher
          сегодня в 18:52
          Судья должен был удалять за удар локтем по лицу Хвичи.

          На деле - Рубин разгромил бы Зенит ,если бы не судьи. А так... просто победа.

          Ну что, лазуревые, каково это - играть честно? непривычно, правда?
          112910415
          112910415
          сегодня в 18:52
          теперь дело пойдёт !
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