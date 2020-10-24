«Зенит» потерпел поражение дома в РПЛ впервые с 2018 года

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сегодня, 18:44

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче против «Рубина» (1:2) в 12-м туре РПЛ .

Таким образом, петербургская команда прервала серию без поражений на домашней арене, которая составляла 27 матчей.

Последнее поражение «Зенита» на своем поле в рамках чемпионата России произошло в декабре 2018 года – тоже в игре с «Рубином» (1:2).