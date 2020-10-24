«Зенит» потерпел поражение дома в РПЛ впервые с 2018 года

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче против «Рубина» (1:2) в 12-м туре РПЛ.
Таким образом, петербургская команда прервала серию без поражений на домашней арене, которая составляла 27 матчей.
Последнее поражение «Зенита» на своем поле в рамках чемпионата России произошло в декабре 2018 года – тоже в игре с «Рубином» (1:2).
Возьмите уже кого-нить фрица свободного.
Возьмите уже кого-нить фрица свободного.
Спасибо за расчистку авгиевых конюшен после Манчини и два золота, но видимо есть какой-то потолок, или определенная специализация.
А выше этого потолка мы видим пока только движение вниз и какие-то отрицательные события, случившиеся впервые:
- первое 4 место в группе ЛЧ
- первое домашнее поражение от бельгийского клуба...
Что дальше-то
Спасибо за расчистку авгиевых конюшен после Манчини и два золота, но видимо есть какой-то потолок, или определенная специализация.
А выше этого потолка мы видим пока только движение вниз и какие-то отрицательные события, случившиеся впервые:
- первое 4 место в группе ЛЧ
- первое домашнее поражение от бельгийского клуба...
Что дальше-то
Праздник!
Порадовали дважды,настроение подняли до Боруссии Д,а там продлят!!!!
Праздник!
Порадовали дважды,настроение подняли до Боруссии Д,а там продлят!!!!
На деле - Рубин разгромил бы Зенит ,если бы не судьи. А так... просто победа.
Ну что, лазуревые, каково это - играть честно? непривычно, правда?
На деле - Рубин разгромил бы Зенит ,если бы не судьи. А так... просто победа.
Ну что, лазуревые, каково это - играть честно? непривычно, правда?