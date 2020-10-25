Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

1603625983

сегодня, 14:39

Нападающий «Ювентуса» надеется сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Как сообщается, сегодня португалец сдал ещё один тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным. Роналду чувствует себя хорошо, форвард продолжает тренироваться самостоятельно.

Напомним, что Криштиану сможет принять участие в матче против «Барселоны», который состоится 28 октября, если сдаст отрицательный тест на коронавирус за 24 часа до начала игры.