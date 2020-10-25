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Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

сегодня, 14:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду надеется сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Как сообщается, сегодня португалец сдал ещё один тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным. Роналду чувствует себя хорошо, форвард продолжает тренироваться самостоятельно.

Напомним, что Криштиану сможет принять участие в матче против «Барселоны», который состоится 28 октября, если сдаст отрицательный тест на коронавирус за 24 часа до начала игры.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:30
Здоровья великому Рону!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:14
Я думаю, что он сыграет!
Пусть выйдет и накажет Барсу!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:12
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:56
    это уже перебор, пожалуй
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 14:49
    Елки-палки, когда уже эта хворь его отпустит? Не лишай нас еще одного матча с вывеской "Месси vs Роналду"!
    VV V
    VV V
    сегодня в 14:49
    Ему ещё надо сделать анализ на спид, через заднее проходное отверстие.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:49
    звезде так положено))у него всё только положительное)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 14:41
    Черная полоса пошла
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:41, ред.
    Все будет хорошо! Сыграем в матче
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