Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник успешно перенёс операцию на колене.

Напомним, футболист получил травму в матче 5-го тура АПЛ . Сроки возвращения ван Дейка на поле пока не сообщаются.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪

