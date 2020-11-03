Ветеран «Челси» Невин: «Зиеш показал себя даже лучшим игроком, чем я думал»

Бывший футболист «Челси» высоко отозвался об игре полузащитника «Челси» .

Единственное, что за последнюю неделю выбило меня из колеи, — это выступление Хакима Зиеша. В двух матчах он показал себя даже лучшим игроком, чем я думал.

Эта способность видеть решающие мячи и уметь реагировать в нужное время — это то, что нам действительно нужно было добавить в арсенал команды.

Он не паникует, когда находится в штрафной, полностью контролирует ситуацию, что является верным признаком очень хорошего игрока.

Я буду честен и признаю, что не ожидал такого уровня работы, но это очень похоже на правильный командный дух в составе команды, и это не просто усилия нового игрока, пытающегося произвести впечатление.