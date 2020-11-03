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Ветеран «Челси» Невин: «Зиеш показал себя даже лучшим игроком, чем я думал»

вчера, 11:36

Бывший футболист «Челси» Патрик Невин высоко отозвался об игре полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

Единственное, что за последнюю неделю выбило меня из колеи, — это выступление Хакима Зиеша. В двух матчах он показал себя даже лучшим игроком, чем я думал.

Эта способность видеть решающие мячи и уметь реагировать в нужное время — это то, что нам действительно нужно было добавить в арсенал команды.

Он не паникует, когда находится в штрафной, полностью контролирует ситуацию, что является верным признаком очень хорошего игрока.

Я буду честен и признаю, что не ожидал такого уровня работы, но это очень похоже на правильный командный дух в составе команды, и это не просто усилия нового игрока, пытающегося произвести впечатление.

Также недавно об игре Зиеша высказался главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 14:28
Школа Аякса даром для Зиеша не прошла
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:53
фарта всем)))
Gahi
Gahi
вчера в 11:38
Ему есть к чему стремится. Удачи
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